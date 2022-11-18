Путешествия

Наших туристов там ценят: эксперт рассказал, в чем феномен популярности Ирана

Что эта страна может предложить туристам?

Иран пользуется большим интересом среди российских туристов. Это направление стало лидирующим в топе поисков на новогодние даты на сервисе OneTwoTrip.

«Утро-Новости» решили обратиться к эксперту и выяснить, чем может порадовать Иран российского туриста.

Президент Союза туристических агентств и член общественного совета при Ростуризме Сергей Валерьевич Голов назвал Иран очень интересным направлением.

В России оно только начинает развиваться, чему способствует постепенное налаживание авиасообщения. Например, есть возможность летать в страну рейсами Iran Air. Кроме того, прямые перелеты предлагают авиакомпании Nordwind и Air Arabia. Свою роль играет и умеренная стоимость отдыха.

Собеседник «Утро-Новости» отметил, что в основном Иран предлагает туристам экскурсионный отдых, а не путевки на море.

Сергей Голов
Сергей Голов

«Экскурсионная программа достаточно обширная — это и пустыня, и сам Тегеран».

Фото: Amir Rostami/Pexels.com

Что же касается иранских объектов размещения, эксперт Ростуризма пояснил, что в основном путешественникам доступны четырехзвездочные отели.

Сергей Валерьевич также лестно отозвался о сервисе в гостиницах Ирана.

Сергей Голов
Сергей Голов

«Великолепный уровень обслуживания. Наших туристов там ценят, и, я думаю, что ситуация будет только улучшаться».

Эксперт также посоветовал брать с собой в поездку валюту и обменивать ее уже по приезде.

Visa и Mastercard в Иране не работают, как и карты «МИР». Переговоры о внедрении российской платежной системы велись еще в сентябре, однако о подвижках на этом направлении пока ничего не известно.

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Источник фото: Lara Jameson/Pexels.com Автор: Дарья Бегишева
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