Наших туристов там ценят: эксперт рассказал, в чем феномен популярности Ирана
Что эта страна может предложить туристам?
Иран пользуется большим интересом среди российских туристов. Это направление стало лидирующим в топе поисков на новогодние даты на сервисе OneTwoTrip.
«Утро-Новости» решили обратиться к эксперту и выяснить, чем может порадовать Иран российского туриста.
Президент Союза туристических агентств и член общественного совета при Ростуризме Сергей Валерьевич Голов назвал Иран очень интересным направлением.
В России оно только начинает развиваться, чему способствует постепенное налаживание авиасообщения. Например, есть возможность летать в страну рейсами Iran Air. Кроме того, прямые перелеты предлагают авиакомпании Nordwind и Air Arabia. Свою роль играет и умеренная стоимость отдыха.
Собеседник «Утро-Новости» отметил, что в основном Иран предлагает туристам экскурсионный отдых, а не путевки на море.
Сергей ГоловПрезидент Союза туристических агентств, член общественного совета при Ростуризме.
«Экскурсионная программа достаточно обширная — это и пустыня, и сам Тегеран».
Источник фото: Lara Jameson/Pexels.comАвтор: Дарья БегишеваОпубликовано: 18 ноября 2022 16:59