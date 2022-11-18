Что эта страна может предложить туристам?

Иран пользуется большим интересом среди российских туристов. Это направление стало лидирующим в топе поисков на новогодние даты на сервисе OneTwoTrip.

«Утро-Новости» решили обратиться к эксперту и выяснить, чем может порадовать Иран российского туриста.

Президент Союза туристических агентств и член общественного совета при Ростуризме Сергей Валерьевич Голов назвал Иран очень интересным направлением.

В России оно только начинает развиваться, чему способствует постепенное налаживание авиасообщения. Например, есть возможность летать в страну рейсами Iran Air. Кроме того, прямые перелеты предлагают авиакомпании Nordwind и Air Arabia. Свою роль играет и умеренная стоимость отдыха.

Собеседник «Утро-Новости» отметил, что в основном Иран предлагает туристам экскурсионный отдых, а не путевки на море.

Сергей Голов Президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Ростуризме. «Экскурсионная программа достаточно обширная — это и пустыня, и сам Тегеран».