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Новогодний стол как у Юлии Рутберг: актриса рассказала, чем угощает близких

Новый год для семьи Юлии Рутберг — это таз оливье и еще два незаменимых ингредиента праздничного настроения.

Как рассказала Юлия Рутберг в беседе с «Утро-Новости», у нее нет особых фирменных рецептов, но есть проверенные временем традиции.

Юлия Рутберг
Юлия Рутберг

«Новогодний стол с детства, ныне и присно и во веки веков, не может быть без салата оливье, мандаринов и шампанского. Оливье может быть у кого-то с колбасой, у кого-то с курицей, у кого-то с телятиной, у кого-то с ветчиной… Но это должен быть салат оливье, в котором и картошечка, и горошек, и солененький огурчик. Мы готовим обязательно с курицей. И желательно, чтобы это был таз. Вот тогда это — Новый год! Если есть таз салата оливье, тогда жизнь удалась».

И это не единственная традиция в доме популярной актрисы. Вторая незаменимая часть праздника — шампанское. По словам Юлии Рутберг, последние годы она очень любит российское шампанское, и в ее доме всегда стоит на новогоднем столе красное, розовое, полусладкое и полусухое шампанское отечественного производства. И мандарины. Только не «толстые» мандарины, а все-таки тонкокожие, желательно абхазские, которые фактически без косточек и, самое главное, очень сладкие.

Только после этого — все остальное. Когда-то можно готовить гуся, когда-то индейку, кто-то готовит кролика, но в этом году — упаси Господь,

— предостерегает актриса.

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Источник фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Globallookpress Автор: Марина Сергеева
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