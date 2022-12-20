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Остался без миллионов: разбирательства Херд и Деппа обернулись неожиданным финалом

Милые добранились.

Актриса Эмбер Херд выплатит своему бывшему мужу Джонни Деппу 1 млн долларов, чтобы урегулировать их давнюю судебную тяжбу. В ходе скандала каждый обвинял другого в насилии.

Эта сумма значительно меньше тех 8,35 млн долларов, которые ей было предписано выплатить после судебного разбирательства в начале этого года. Ожидается, что выплата поступит от ее страховой компании.

В заявлении адвокатов Деппа говорится, что он пожертвует деньги на благотворительность. Его адвокаты ранее заявляли, что дело Деппа никогда не касалось денег.
Херд тоже выступила с заявлением, в котором выразила свое разочарование в правовой системе США. Зато, говорит актриса, достигнутое соглашение избавит ее от дальнейших судов и позволит наконец, как она выразилась, «эмансипироваться» от этого брака.

Первоначально Депп подал иск против Херд на сумму 50 млн долларов. Это было в марте 2019 года — после того как она опубликовала статью в Washington Post, в которой описывала свои страдания от «домашнего насилия».

На суде Депп и Херд давали показания в течение нескольких дней, раскрывая зловещие подробности злоупотребления наркотиками и крикливых поединков. Их показания транслировались в прямом эфире на YouTube и бесконечно высмеивались на TikTok и Facebook. Херд утверждала, что Депп неоднократно нападал на нее, душил и однажды изнасиловал бутылкой из-под ликера. Она часто разражалась рыданиями во время своих показаний.

Депп тем временем утверждал, что агрессором в их отношениях была Херд, а он всякий раз пытался сгладить конфликт. Свои рассказы обе стороны подтверждали записями с домашних камер.

Присяжные вынесли решение в пользу Деппа. Но в качестве небольшого утешения для Херд присяжные они также признали Деппа ответственным за заявление, сделанное его адвокатом, в котором Херд обвинялась в совершении «мистификации». Деппу было предписано выплатить Херд 2 млн долларов, в результате чего чистая сумма судебного решения составила 8,35 млн долларов в пользу Деппа.

По итогам всех тяжб Депп получит только миллион. Но он доволен результатом, передает Variety. Как сказали его представители, болезненная глава в жизни актера теперь официально завершена.
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Источник фото: Isabelle Vautier/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Марина Сергеева
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