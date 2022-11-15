Эмбер Херд
Джефф Безос пообещал раздать состояние на благотворительность. Это больше 100 миллиардов
Основатель Amazon — второй в списке самых богатых людей в мире.15 ноя 2022 12:44
Джонни Деппу предложили 300 миллионов за возвращение в «Пираты Карибского моря»
Инсайдеры сообщают, что легендарный голливудский актер снова примерит образ капитана Джека Воробья.26 окт 2022 14:27
Умер Тед Уайт, сыгравший Джейсона Вурхиса в «Пятница, 13-е: Последняя глава»
Актер пришел в фильм из-за денег и попросил убрать имя из титров.18 окт 2022 10:11
Вокруг продолжения «Достать ножи» вспыхнул скандал из-за роли Дэниела Крейга
Герой Бенуа Бланк подвергся критике со стороны поклонников.17 окт 2022 11:59
Певец Таркан: как сейчас выглядит исполнитель Shikidim
Турецкий исполнитель Tarkan отмечает 50-летие. Он прославился своим хитом еще в конце 90-х, но куда артист пропал сейчас?17 окт 2022 10:57
Похудел и поседел, но держится: тяжелобольной Юдашкин вышел в свет
Модельер пришел на премьеру спектакля «Каренина. Процесс», где главную роль сыграла Софья Эрнст.17 окт 2022 10:35
Джонни Депп изменился до неузнаваемости после суда с Эмбер Херд
Исполнитель роли капитана Джека Воробья помолодел лет на 20.17 окт 2022 09:40
Звезда «Санта-Барбары» развелась с молодым мужем
Актриса Робин Райт, сыгравшая в сериале дочь калифорнийского магната СиСи Кэпвелла, разошлась с супругом после четырех лет брака.26 сен 2022 09:25
Автор «Не смотрите наверх» рассказал о своем предстоящем фильме
Адам МакКей обещает сатирическую драму о «больших и грязных деньгах».11 июн 2022 12:41
По словам Дольфа Лундгрена, Эмбер Херд во время съемок «Аквамена 2» была «великолепна» и «очень добра»
Фильм выйдет 17 марта 2023 года.2 июн 2022 16:49
Ева Грин уверена, что Джонни Депп восстановит свое доброе имя
Также актера недавно поддержали Крис Рок и Билл Бёрр.23 май 2022 16:27
Эмбер Херд пожаловалась, что ее роль в «Аквамене 2» была урезана
В этом актриса обвиняет Джонни Деппа и его команду.18 май 2022 16:28
Актер Пол Беттани объяснил переписку с Джонни Деппом, где предлагал утопить Эмбер Херд
Звезда киновселенной Marvel назвал ситуацию странной.28 дек 2021 14:53
Психолог объяснила востребованность Эмбер Херд, обвинившей Джонни Деппа в насилии
В сети появилась переписка Джонни Деппа с другом.27 дек 2021 15:13
Джонни Деппу необходима помощь психотерапевта после скандального развода
Пользователи сети считают, что актер ведет себя как подросток.26 дек 2021 09:00
Получивший доступ к личным фото экс-супруги Джонни Депп намерен спасти свою репутацию
Актер продолжает судиться с бывшей возлюбленной.8 ноя 2021 17:59
Модные хитрости: как располневшая Камила Кабейо ловко скрывает лишний вес
Пока недоброжелатели жестко критикуют внешность певицы, она демонстрирует безупречный стиль.8 окт 2021 15:30
Рэндолл Пак и еще трое артистов пополнили актерский состав «Аквамена 2»
В фильме появится противник Зеленого Фонаря.27 сен 2021 14:04
Эмбер Херд показала свою подготовку к съемкам рукопашных схваток в «Аквамене 2»
Актриса продемонстрировала в видео свою боевую хореографию.18 авг 2021 14:08
Джейсон Момоа прибыл в Лондон для съемок «Аквамена 2»
На этот раз его персонаж будет блондином.19 июл 2021 14:23
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