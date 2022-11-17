Лили-Роуз Депп знакома со славой. Будучи дочерью двух звезд, Джонни Деппа и Ванессы Паради, она выросла, полностью осознавая, что такое знаменитость.

По словам Лили-Роуз Депп, звездные родители защищали ее и брата от лишнего внимания, насколько это было возможно. Но это закончилось. Теперь, уже будучи моделью и актрисой, 23-летняя девушка призналась, почему она публично не высказывалась во время громкого судебного процесса между своим отцом и его бывшей женой Эмбер Херд.

Речь идет про что-то настолько личное, которое внезапно становится не таким личным… Я чувствую, что действительно имею право на свой тайный сад мыслей, — сказала Лили-Рауз. — А еще я думаю, что я здесь не для того, чтобы отвечать за кого-либо. И знаю, что на протяжении большей части моей карьеры люди действительно хотели определять меня по мужчинам в моей жизни, будь то члены моей семьи или мои бойфренды, неважно. И я действительно готова к тому, чтобы меня определили за то, что я сама из себя представляю,

— говорит молодая актриса в интервью Elle.

Отец девушки — один из самых популярных актеров в мире. А мать, Ванесса Паради, — настоящая звезда в своей родной Франции, и Лили-Роуз рассказала о том, как сильно она боготворила мать в детстве. А теперь она прокладывает собственный путь, снявшись в нескольких постановках, таких как фильм 2019 года «Король».

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