Все новости Джонни Депп

Джонни Депп

Кино
Российский режиссер снимет фильм для Amazon с голливудскими звездами
Илья Найшуллер станет рулевым нового проекта, где снимутся Идрис Эльба и Джон Сина.
Звезды
Где сейчас Собчак: телеведущая покинула Россию
Популярная телеведущая неожиданно для многих уехала из нашей страны, поэтому всех интересует: где сейчас Собчак?
Звезды
«Не в доме престарелых»: где на самом деле находится Татьяна Доронина?
СМИ ранее сообщили, что звезду советского кино якобы поместили в дом престарелых из-за плохого самочувствия. Но так ли это?
Кино
Как выглядит новый Чебурашка: первый трейлер опубликовали в Сети
Полноценное видео, в котором можно рассмотреть любимого киногероя, теперь дает ответ, как выглядит новый Чебурашка.
Кино
Стало известно, когда выйдет продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Новая версия истории о человеке — летучей мыши понравилась зрителям и будет иметь продолжение.
Кино
Джонни Деппу предложили 300 миллионов за возвращение в «Пираты Карибского моря»
Инсайдеры сообщают, что легендарный голливудский актер снова примерит образ капитана Джека Воробья.
Кино
Умер Тед Уайт, сыгравший Джейсона Вурхиса в «Пятница, 13-е: Последняя глава»
Актер пришел в фильм из-за денег и попросил убрать имя из титров.
Кино Звезды
Вокруг продолжения «Достать ножи» вспыхнул скандал из-за роли Дэниела Крейга
Герой Бенуа Бланк подвергся критике со стороны поклонников.
Звезды
Певец Таркан: как сейчас выглядит исполнитель Shikidim
Турецкий исполнитель Tarkan отмечает 50-летие. Он прославился своим хитом еще в конце 90-х, но куда артист пропал сейчас?
Звезды
Похудел и поседел, но держится: тяжелобольной Юдашкин вышел в свет
Модельер пришел на премьеру спектакля «Каренина. Процесс», где главную роль сыграла Софья Эрнст.
Звезды Кино
Джонни Депп изменился до неузнаваемости после суда с Эмбер Херд
Исполнитель роли капитана Джека Воробья помолодел лет на 20.
Общество
«Хоть на Джонни Деппа»: в США проданы джинсы, которым 150 лет
Отказаться от них мог бы только сумасшедший, говорит довольный покупатель.
Кино
Тим Бертон ревностно скрывает, кто сыграет Фестера Аддамса в сериале «Уэнсдэй»
Фанаты надеются на неожиданное появление давнего приятеля режиссера.
Кино
Звезда «Санта-Барбары» развелась с молодым мужем
Актриса Робин Райт, сыгравшая в сериале дочь калифорнийского магната СиСи Кэпвелла, разошлась с супругом после четырех лет брака.
Кино
Автор «Не смотрите наверх» рассказал о своем предстоящем фильме
Адам МакКей обещает сатирическую драму о «больших и грязных деньгах».
Кино
По словам Дольфа Лундгрена, Эмбер Херд во время съемок «Аквамена 2» была «великолепна» и «очень добра»
Фильм выйдет 17 марта 2023 года.
Кино
Ева Грин уверена, что Джонни Депп восстановит свое доброе имя
Также актера недавно поддержали Крис Рок и Билл Бёрр.
Кино
Эмбер Херд пожаловалась, что ее роль в «Аквамене 2» была урезана
В этом актриса обвиняет Джонни Деппа и его команду.
Кино
Брайан Кокс сожалеет о критике в адрес Джонни Деппа: «Я был резок»
Кокс признает, что немного перегнул палку, но все же он остается верен себе.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Пиратов Карибского моря»?
Сценарист «Проклятия Черной жемчужины», первого фильма франшизы, Стюарт Битти родился в Австралии и в средней школе учился вместе с Хью Джекманом. Поэтому роль Джека Воробья он писал для него. Правда, кинокомпания Disney сочла Джекмана недостаточно крупной звездой для главной роли во многомиллионном приключенческом фильме.
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