Джонни Депп
Российский режиссер снимет фильм для Amazon с голливудскими звездами
Илья Найшуллер станет рулевым нового проекта, где снимутся Идрис Эльба и Джон Сина.27 окт 2022 14:37
Где сейчас Собчак: телеведущая покинула Россию
Популярная телеведущая неожиданно для многих уехала из нашей страны, поэтому всех интересует: где сейчас Собчак?27 окт 2022 10:33
«Не в доме престарелых»: где на самом деле находится Татьяна Доронина?
СМИ ранее сообщили, что звезду советского кино якобы поместили в дом престарелых из-за плохого самочувствия. Но так ли это?27 окт 2022 09:15
Как выглядит новый Чебурашка: первый трейлер опубликовали в Сети
Полноценное видео, в котором можно рассмотреть любимого киногероя, теперь дает ответ, как выглядит новый Чебурашка.26 окт 2022 23:30
Стало известно, когда выйдет продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Новая версия истории о человеке — летучей мыши понравилась зрителям и будет иметь продолжение.26 окт 2022 22:54
Джонни Деппу предложили 300 миллионов за возвращение в «Пираты Карибского моря»
Инсайдеры сообщают, что легендарный голливудский актер снова примерит образ капитана Джека Воробья.26 окт 2022 14:27
Умер Тед Уайт, сыгравший Джейсона Вурхиса в «Пятница, 13-е: Последняя глава»
Актер пришел в фильм из-за денег и попросил убрать имя из титров.18 окт 2022 10:11
Вокруг продолжения «Достать ножи» вспыхнул скандал из-за роли Дэниела Крейга
Герой Бенуа Бланк подвергся критике со стороны поклонников.17 окт 2022 11:59
Певец Таркан: как сейчас выглядит исполнитель Shikidim
Турецкий исполнитель Tarkan отмечает 50-летие. Он прославился своим хитом еще в конце 90-х, но куда артист пропал сейчас?17 окт 2022 10:57
Похудел и поседел, но держится: тяжелобольной Юдашкин вышел в свет
Модельер пришел на премьеру спектакля «Каренина. Процесс», где главную роль сыграла Софья Эрнст.17 окт 2022 10:35
Джонни Депп изменился до неузнаваемости после суда с Эмбер Херд
Исполнитель роли капитана Джека Воробья помолодел лет на 20.17 окт 2022 09:40
«Хоть на Джонни Деппа»: в США проданы джинсы, которым 150 лет
Отказаться от них мог бы только сумасшедший, говорит довольный покупатель.13 окт 2022 20:04
Тим Бертон ревностно скрывает, кто сыграет Фестера Аддамса в сериале «Уэнсдэй»
Фанаты надеются на неожиданное появление давнего приятеля режиссера.3 окт 2022 16:03
Звезда «Санта-Барбары» развелась с молодым мужем
Актриса Робин Райт, сыгравшая в сериале дочь калифорнийского магната СиСи Кэпвелла, разошлась с супругом после четырех лет брака.26 сен 2022 09:25
Автор «Не смотрите наверх» рассказал о своем предстоящем фильме
Адам МакКей обещает сатирическую драму о «больших и грязных деньгах».11 июн 2022 12:41
По словам Дольфа Лундгрена, Эмбер Херд во время съемок «Аквамена 2» была «великолепна» и «очень добра»
Фильм выйдет 17 марта 2023 года.2 июн 2022 16:49
Ева Грин уверена, что Джонни Депп восстановит свое доброе имя
Также актера недавно поддержали Крис Рок и Билл Бёрр.23 май 2022 16:27
Эмбер Херд пожаловалась, что ее роль в «Аквамене 2» была урезана
В этом актриса обвиняет Джонни Деппа и его команду.18 май 2022 16:28
Брайан Кокс сожалеет о критике в адрес Джонни Деппа: «Я был резок»
Кокс признает, что немного перегнул палку, но все же он остается верен себе.16 мар 2022 12:42
В какой последовательности смотреть все части «Пиратов Карибского моря»?
Сценарист «Проклятия Черной жемчужины», первого фильма франшизы, Стюарт Битти родился в Австралии и в средней школе учился вместе с Хью Джекманом. Поэтому роль Джека Воробья он писал для него. Правда, кинокомпания Disney сочла Джекмана недостаточно крупной звездой для главной роли во многомиллионном приключенческом фильме.30 дек 2021 12:04
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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