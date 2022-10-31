Путешествия

При обрушении моста в Индии погибло не меньше 120 человек

Число погибших будет расти.

В индийском штате Гуджарат на западе страны обрушился 230-метровый мост через реку Мачху. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 120 человек. По информации агентства новостей BBC News, строение отремонтировали всего неделю назад, реставрация заняла полгода.

Мост оказался переполнен из-за индуистского праздника Дивали, который символизирует победу добра над злом. На сооружении и рядом с ним собралось в общей сложности около 500 человек, когда тросы, держащие мост, оборвались.

На данный момент были найдены тела 120 человек, большинство погибших — женщины, дети и пожилые люди. 130 человек были спасены. Многие в ожидании спасателей попытались заползти на остатки конструкции. Чтобы тела в водоеме было проще обнаружить, на месте задействовали технику для откачки воды. Поиски осложняет большое количество ила и течение.

Фото: Amlan Biswas/Globallookpress

Премьер-министр страны Нарендра Моди, который как раз посещал штат, поручил главе провинции мобилизовать команды спасателей.

Он также пообещал, что пострадавшим и ближайшим родственникам погибших выплатят денежные компенсации. Раненые могут претендовать на 50 тысяч рупий (около 38 тысяч рублей), а семьи погибших — на 200 тысяч рублей (около 150 тысяч).

В конгрессе государства уже заявили, что власти не одобряли открытие моста.

Как известно, строение впервые заработало еще в XIX веке, когда Индия находилась под контролем Британской империи.

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Источник фото: Amlan Biswas/Globallookpress Автор: Дарья Бегишева
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