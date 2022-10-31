Число погибших будет расти.

В индийском штате Гуджарат на западе страны обрушился 230-метровый мост через реку Мачху. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 120 человек. По информации агентства новостей BBC News, строение отремонтировали всего неделю назад, реставрация заняла полгода.

Мост оказался переполнен из-за индуистского праздника Дивали, который символизирует победу добра над злом. На сооружении и рядом с ним собралось в общей сложности около 500 человек, когда тросы, держащие мост, оборвались.

На данный момент были найдены тела 120 человек, большинство погибших — женщины, дети и пожилые люди. 130 человек были спасены. Многие в ожидании спасателей попытались заползти на остатки конструкции. Чтобы тела в водоеме было проще обнаружить, на месте задействовали технику для откачки воды. Поиски осложняет большое количество ила и течение.