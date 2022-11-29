Здоровая растительная диета с большим количеством овощей, фруктов, бобовых и цельного зерна связана со снижением риска развития рака кишечника – но только у мужчин. Об этом говорит новое южнокорейско-американское научное исследование.

Ученые из Университета Кен Хи во главе с Джихье Кимом, сделавшим соответствующую публикацию в медицинском журнале "BMC Medicine", проанализировали данные почти 80 тысяч мужчин в США со средним возрастом 60 лет.

Было обнаружено, что у тех, кто ежедневно употреблял самую разнообразную растительную пищу, риск развития рака кишечника был в среднем на 22% ниже по сравнению с теми, кто ел значительно меньше растительной пищи. С другой стороны, у женщин не было обнаружено подобной связи между вегетарианством и раком кишечника, как показал анализ данных 93 тысяч женщин со средним возрастом 59 лет.

Рак кишечника является третьим по распространенности во всем мире, – цитирует доктора Кима AMNA. – Риск его развития составляет один шанс из 23 для мужчин и один из 25 для женщин. Наши результаты свидетельствуют о том, что здоровая растительная диета действительно связана со снижением риска развития рака кишечника.

По мнению ученых, причина – в антиоксидантах, которые присутствуют в таких продуктах, как фрукты, овощи и цельные зерна. Они могут помочь уменьшить риск, подавляя хроническое воспаление, которое способно привести к раку.

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