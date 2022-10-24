Теперь любой желающий может за определенную сумму стать покойником. Ненадолго.

Российский стартап предлагает россиянам устроить свои похороны, но не настоящие, а в качестве стресс-терапии. Основатели бизнеса заявляют, что опыт собственных похорон заново раскрывает человека.

Похороны как «стресс-терапия»

Основательница стартапа и автор идеи Екатерина Преображенская уверена, что похороны способны открыть скрытые таланты человека, а также психические способности и новые грани, которые помогут в карьере и бизнесе. Клиентам предлагается два пакета услуг.

Первый называется «онлайн-похороны» и представляет собой своеобразную «стресс-терапию», направленную на избавление от страхов и тревоги. Цена на него стартует от 600 тысяч рублей.

Преображенская обещает, что «онлайн-похороны» помогают закрывать «главы» в жизни, исцелиться и подобно Фениксу возродиться из пепла.

Похороны «полного погружения»

Вторая категория похорон предлагает «полное погружение» в процесс. Эти похороны максимально похожи на настоящие и проводятся в соответствии с религиозными традициями.

В частности, желающего погрузиться в потусторонний мир закроют в гробу на время до 60 минут. Похороны «полного погружения» обойдутся в 3,5 млн рублей.

Основатели стартапа обещают, что после «заключения» в гробу клиента ожидает всестороннее возрождение и осознание собственной миссии.

Более того, при желании клиент может оставить «свой» гроб в качестве сувенира. В настоящее время за деятельностью стартапа в Instagram следят более 130 тысяч подписчиков.

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