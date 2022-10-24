С 1 апреля 2023 года резиденты России могут проводить операции с цифровым рублем.

В следующем году в РФ появится новая форма национальной валюты — цифровой рубль. Им смогут пользоваться лишь резиденты России. Теперь ЦБ раскрыл, что именно они смогут сделать, используя цифровой рубль.

Какие операции с цифровым рублем доступны?

Прежде всего, резиденты смогут проводить большее количество операций с цифровой валютой, чем предполагалось ранее.

Пользователи смогут заключить смарт-контракт, основанный на блокчейне. Это сделает проведение сделки быстрее и кристальнее.

Получатель точно получит перевод, если отправитель верно указал его адрес. Оказалось, что цифровой валютой можно оплачивать покупки не только онлайн, но и офлайн.

При этом владелец кошелька с цифровым рублем сможет восстановить деньги, если смартфон будет утерян.

Какие финансовые компании тестируют операции?

Известно о 12 российских банках, которые тестируют подобные операции в тестовом режиме. Их клиенты смогут открыть цифровые кошельки, пополнить их, оплатить покупки и сделать перевод другим клиентам банка.

Более того, Tele2 намерены внедрить цифровой рубль в систему оплаты. Компания тестирует, как пользователи могут оплачивать связь и не коммуникационные услуги. Однако в отличие от банковского приложения, цифровой рубль будет привязан к номеру телефона.

В свою очередь, «Финам» будет предлагать только три категории операций. Например, клиенты смогут открыть цифровой кошелек, перевести деньги другим и оплатить покупку.

Резиденты России смогут инвестировать, используя цифровой рубль. Ожидается, что валюта будет доступна для клиентов банков с 1 апреля 2023 года. Но первое время валюта будет доступна только ограниченному кругу лиц.

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