Все новости Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф

Кино
Первые кадры сериала «Викинги: Вальхалла» и судьбоносная роль Дэниела Рэдклиффа: кинодайджест
Netflix и HBO Max анонсировали новые проекты.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Гарри Поттера» по хронологии?
Сейчас невозможно представить себе кинематограф без восьми частей поттерианы.
Кино
По стопам «Друзей»: спецэпизод «Гарри Поттера» может разочаровать поклонников
Все, что известно о грядущем продолжении культового фильма.
Звезды
Фанаты «Гарри Поттера» осудили Рэдклиффа, Уотсон и Гринта за предательство
Джоан Роулинг не позвали на съемки спецэпизода.
Звезды
От московской Маркл до тульского Паттинсона: топ-6 двойников голливудских звезд «отечественного розлива»
Эти россияне уже привыкли, что на улицах с ними постоянно фотографируются, но пока ролей в кино не предлагают.
Кино
«Чувствую себя старым»: как в Сети отреагировали на воссоединение каста «Гарри Поттера» спустя 20 лет
Опыт воссоединения актеров сериала «Друзья» подвиг создателей «Гарри Поттера» собрать главных героев в Хогвартсе спустя 20 лет, заставив зрителей почувствовать, насколько они постарели.
Кино
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему Гэри Олдман впечатлил его сильнее звезд «Гарри Поттера»
Актер появился во франшизе в образе Сириуса Блэка.
Кино
Том Фелтон был бы рад снова сыграть Драко Малфоя
Он готов хоть сейчас покрасить волосы.
ТВ и сериалы
В честь двадцатилетия первого фильма о Гарри Поттере HBO Max устроит специальную телевикторину
Победить в ней смогут лишь истинные знатоки Волшебного мира.  
Звезды
«Я никогда не скажу "нет"»: Руперт Гринт рассказал о возможных съемках в «Гарри Поттере»
Исполнитель роли Рона Уизли с теплом вспоминает время, проведенное на съемочной площадке франшизы.
Звезды
Дэниел Рэдклифф рассказал, почему чаще ломал палочки Гарри Поттера, чем очки
Знаменитый актер поделился историями со съемок франшизы.
Кино
Странная причина, почему Дэниел Рэдклифф сломал много палочек во время съемок «Гарри Поттера»
Когда в душе ты рок-музыкант.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории