Дэниел Рэдклифф
Первые кадры сериала «Викинги: Вальхалла» и судьбоносная роль Дэниела Рэдклиффа: кинодайджест
Netflix и HBO Max анонсировали новые проекты.19 янв 2022 12:20
В какой последовательности смотреть все части «Гарри Поттера» по хронологии?
Сейчас невозможно представить себе кинематограф без восьми частей поттерианы.30 дек 2021 09:06
По стопам «Друзей»: спецэпизод «Гарри Поттера» может разочаровать поклонников
Все, что известно о грядущем продолжении культового фильма.16 дек 2021 11:50
Фанаты «Гарри Поттера» осудили Рэдклиффа, Уотсон и Гринта за предательство
Джоан Роулинг не позвали на съемки спецэпизода.14 дек 2021 16:44
От московской Маркл до тульского Паттинсона: топ-6 двойников голливудских звезд «отечественного розлива»
Эти россияне уже привыкли, что на улицах с ними постоянно фотографируются, но пока ролей в кино не предлагают.7 дек 2021 16:00
«Чувствую себя старым»: как в Сети отреагировали на воссоединение каста «Гарри Поттера» спустя 20 лет
Опыт воссоединения актеров сериала «Друзья» подвиг создателей «Гарри Поттера» собрать главных героев в Хогвартсе спустя 20 лет, заставив зрителей почувствовать, насколько они постарели.17 ноя 2021 14:23
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему Гэри Олдман впечатлил его сильнее звезд «Гарри Поттера»
Актер появился во франшизе в образе Сириуса Блэка.1 сен 2021 11:10
Том Фелтон был бы рад снова сыграть Драко Малфоя
Он готов хоть сейчас покрасить волосы.7 июн 2021 14:52
В честь двадцатилетия первого фильма о Гарри Поттере HBO Max устроит специальную телевикторину
Победить в ней смогут лишь истинные знатоки Волшебного мира.20 май 2021 12:25
«Я никогда не скажу "нет"»: Руперт Гринт рассказал о возможных съемках в «Гарри Поттере»
Исполнитель роли Рона Уизли с теплом вспоминает время, проведенное на съемочной площадке франшизы.6 янв 2021 15:35
Дэниел Рэдклифф рассказал, почему чаще ломал палочки Гарри Поттера, чем очки
Знаменитый актер поделился историями со съемок франшизы.7 дек 2020 15:44
Странная причина, почему Дэниел Рэдклифф сломал много палочек во время съемок «Гарри Поттера»
Когда в душе ты рок-музыкант.4 дек 2020 18:45
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