Финансы
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Экономист Олег Вьюгин рассказал, последует ли за обвалом NFT крах криптовалютного рынка.16 ноя 2022 15:17
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Экономист Олег Вьюгин раскрыл подводные камни в таких сделках.16 ноя 2022 10:07
Как россияне изменили экономику Грузии
Экономисты опасаются негативных последствий.16 ноя 2022 02:51
iPhone за 35 тысяч рублей: Где урвать скидки на «Черную пятницу»?
Эти маркетплейсы и магазины предлагают выгодные цены на технику, товары для дома и одежду.15 ноя 2022 13:12
«Самое надежное вложение»: Экономист подсказал, как сберечь деньги в 2023 году
Только две вещи заслуживают вложений в кризис.15 ноя 2022 08:23
Экономист назвал самую опасную для вкладов валюту: «Вам оно надо?»
Эксперт уверен: эти валюты — только по необходимости.14 ноя 2022 22:39
Маленький остров и «Большая двадцатка»: почему стоит вкладываться в недвижимость на Бали
Сколько стоит жилье и какая доходность от аренды?14 ноя 2022 14:00
Выгодно ли сейчас покупать квартиру в России?
Эксперты дают исчерпывающий ответ.14 ноя 2022 05:43
Колумбия предупреждает: россияне могут остаться без кофе
Колумбийские дипломаты сообщили о сокращении урожая арабики более чем на 50%.12 ноя 2022 21:42
Запад бьет тревогу: США ожидает дефолт
Эксперт поделился мнением о возможном крахе доллара.12 ноя 2022 02:09
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Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
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Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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