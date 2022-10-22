Финансы

Валютные счета россиян конвертируют

Но это коснется не всех.

Однако «страшный сон» сбудется не для всех, а только для клиентов брокера «Атон». Финансовый регулятор объявил, что проведет автоматическую конвертацию валютных счетов размером до 20 тысяч долларов в рубли.

Конвертация коснется всех счетов, номинированных в валютах так называемых недружественных стран.

Автоматическая конвертация

Брокер объясняет свое решение желанием помочь своим клиентам. В частности, по мнению финансового института, клиенты «мучаются» из-за оставшихся небольших сумм валюты на счетах, поскольку им приходится переплачивать комиссию за хранение и обмен валюты.

Чтобы помочь им справиться с «переплатой», «Атон» автоматически переведет валюту на счетах в национальную валюту. Сообщается, что это произойдет 31 октября.

Брокер подчеркивает, что внеплановая конвертация коснется только клиентов, которые имеют на счетах до 20 тысяч евро. Отдельная валюта «недружественной страны» оценивается отдельно. Утверждается, что «Атон» не возьмет комиссию за проведение автоматической конвертации.

Можно ли отказаться от конвертации?

При этом те клиенты, которые не желают расставаться с валютой, пусть даже «недружественных стран», могут сохранить ее. Для этого им необходимо написать финансовому консультанту или позвонить на горячую линию.

Однако время приема «заявок» ограничено — у клиентов есть время до 31 октября. Но клиенты должны знать, что в дальнейшем комиссия за хранение валюты на счетах вырастет до 12%.

Впервые комиссию за хранение иностранной валюты брокер установил еще в июле текущего года. Аналогичным образом поступили Citibank, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Росбанк и другие банки.

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Источник фото: Maksim Konstantinov/GlobalLookPress Автор: Христина Каранская
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