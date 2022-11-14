Стертые сандалии Стива Джобса проданы за рекордные $200 тысяч

Это самая крупная сумма, когда-либо заплаченная за пару поношенных сандалий на аукционе.

Коричневые замшевые сандалии Стива Джобса, производства компании Birkenstocks, изначально были выставлены за 60 000 долларов. И в итоге ушли с молотка за поразительные 218 750 долларов на аукционе Julien's.

Перед продажей калифорнийский аукционный дом заявил, что сандалии, описанные как «сильно поношенные», были основным предметом гардероба Джобса в 1970-х и 1980-х годах.

«Стелька из пробки и джута сохраняет отпечаток ступней Стива Джобса, которые приобрели форму после многих лет использования», — говорится на сайте аукционного дома.

Сандалии должны были отправиться в мусор, но их «спас» Марк Шефф, бывший управляющий дома Стива Джобса. Сделал он это во время одной из многочисленных распродаж, которую проводил Джобс.

«Стив Джобс изменил мир не только своими революционными инновациями, но и своим стилем руководства бизнесом и модой на ношение сандалий, — заявил CNN Даррен Жюльен, генеральный директор и основатель Julien's Auctions. — Эти свои любимые биркенстоки Джобс носил, когда он творил историю, создавая компьютер Apple. Они были его фирменным атрибутом».

Обувь была продана на аукционе Julien's «Иконы и идолы: рок-н-ролл», где были представлены памятные вещи, одежда, музыкальное оборудование и украшения от музыкантов и деятелей поп-культуры, включая Элвиса Пресли, Курта Кобейна и Джона Леннона.

В октябре прошлого года пара кроссовок Nike Air Ships, которые носил легенда баскетбола Майкл Джордан, была продана почти за полтора миллиона долларов, побив рекорд по самой высокой цене продажи пары кроссовок на аукционе.

Джобс умер в 2011 году от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы.

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