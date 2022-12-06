Путешествия

В Индонезии запретили интим до брака: затронет ли это туристов?

Нарушителям грозит тюремное заключение.

Ранее «Утро-Новости» писали, что на Бали планируют ужесточить нравственные ограничения. Сегодня соответствующий закон все таки был утвержден парламентом. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Что подразумевает закон

Новый закон запрещает интимные отношения между мужчиной и женщиной вне брака. Кроме того, не разрешается сожительство пар, не состоящих в браке. Это будет расцениваться как уголовное преступление. Нарушителям грозит тюремное заключение на срок до одного года.

На кого распространяется

Новые правила будут распространяться не только на граждан Индонезии, но и на иностранцев, которые приезжают в страну.

Тем не менее те, кто согласен с поправками в Уголовный кодекс, полагают, что туристов это не затронет, поскольку в правоохранительных органах будут принимать жалобы только от близких родственников, которые сообщают о правонарушении.

Фото: Niki Bali Photography/Pexels.com

Когда ждать последствий

В правительстве уточнили, что новый порядок начнет действовать только спустя три года. За это время планируют разработать дополнительные подзаконные акты. Кроме того, новые положения должен утвердить президент страны Джоко Видодо.

На данный момент в Индонезии официально запрещены только супружеские измены.

Представители туротрасли опасаются, что новые положения могут отпугнуть иностранных туристов.

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Источник фото: Niki Bali Photography/Pexels.com Автор: Дарья Бегишева
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