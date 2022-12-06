Нарушителям грозит тюремное заключение.

Ранее «Утро-Новости» писали, что на Бали планируют ужесточить нравственные ограничения. Сегодня соответствующий закон все таки был утвержден парламентом. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Что подразумевает закон

Новый закон запрещает интимные отношения между мужчиной и женщиной вне брака. Кроме того, не разрешается сожительство пар, не состоящих в браке. Это будет расцениваться как уголовное преступление. Нарушителям грозит тюремное заключение на срок до одного года.

На кого распространяется

Новые правила будут распространяться не только на граждан Индонезии, но и на иностранцев, которые приезжают в страну.

Тем не менее те, кто согласен с поправками в Уголовный кодекс, полагают, что туристов это не затронет, поскольку в правоохранительных органах будут принимать жалобы только от близких родственников, которые сообщают о правонарушении.