Александр Ратников

«Вот это состав»: Жидков, Стебунов, Ратников и Бондаренко на одном кадре поразили поклонников

«16 лет назад закончили институт»: Иван Жидков поделился дружеским фото с Александром Ратниковым

Актер показал, как проводит время с однокурсником из студенческих времен.

3 авг 2020 16:51