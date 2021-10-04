Арсений Попов считает себя актером, способным и на драму, и на юмор, а не просто комиком. Он действительно играет в постановках, участвует в «Импровизации» и успевает заниматься бизнесом, который приносит неплохой доход.

Биография и личная жизнь

Арсений родился 20 марта 1983 года в Омске. Артист не любит рассказывать о своей личной жизни, в том числе, о детстве. Известно, что будущая звезда провел детство и юность в родном городе. После получения аттестата родители настояли, чтобы Арсений поступил на экономическую специальность. Лекции казались Попову очень скучными, а стажировка в банке показала, что парень ошибся с выбором профессии.

Будущий комик забрал документы из вуза и перешел на факультет культуры и искусства, где и стал дипломированным актером драмы. Попова приняли в местный театр, но он долго не рассказывал родителям, где работает, пока отец не выяснил сам. Родитель пришел на один из спектаклей, где был занят Арсений, а вечером встретил сына крепким рукопожатием.

Тогда молодой актер узнал, что отец гордится им и его успехами в профессии. Вскоре вместе с театром пластической драмы «ЧеловВЕК» Попов переехал в Санкт-Петербург, где его карьера сделала новый виток.

Однажды будущая знаменитость стал зрителем в театре импровизации и понял, что хочет быть на сцене и сам создавать шоу без сценария. В театре импровизации «CraЗy» он познакомился с Сергеем Матвиенко и Антоном Захарьиным, которые пригласили его в свою команду. Молодые артисты несколько лет выступали вместе с юмористическими зарисовками.

Сергей и Арсений часто ездили в Москву на съемки «Comedy Баттл» в погоне за новыми горизонтами и популярностью. Их заметили в Comedy Club Production и познакомили с молодыми комиками из Воронежа. Дмитрий Позов и Антон Шастун тоже занимались импровизацией в родном городе. Их четверка более двух лет обсуждала с продюсерами возможность запустить проект «Импровизация» на телевидении. В феврале 2016 года первый выпуск шоу вышел в эфир и сразу привлек внимание зрителей.

Арсению с его высоким ростом (194 см) и худощавым телосложением досталось амплуа романтичного петербургского интеллигента. Молодой омич находит в этом особый юмор. Попов не сразу нашел свой темп в шоу, потому что не участвовал в КВН, как остальные его коллеги. Но пока участники будущего шоу отрабатывали свои умения на вечеринках и пробных выступления, он подтянулся. После запуска проекта на ТВ он уже выступал на одном уровне с другими комиками.

Попов не оставил профессию актера полностью. В 2019 году на экраны вышла короткометражная лента Андрея Туманова «Gypsy» с Арсением в главной роли. В том же году Попов снялся в полнометражном фильме «Гаражи» вместе с Алёной Бабенко, Олегом Тактаровым и Юлией Топольницкой.

Жена и дочь

Арсений Попов — один из тех звезд, кто четко отделяет личную жизнь от публики. Артист не отвечает на вопросы о семейном положении или влюбленности. Это даже стало причиной слухов о нетрадиционной ориентации Попова, которым на руку сыграло его амплуа на сцене. Молодой комик никак не комментировал эти сообщения, и некоторые фанаты до сих пор уверены, что их кумир вот-вот совершит каминг-аут.

На самом деле артист женат и даже успел стать отцом. Избранницу Арсения зовут Алена, и она предпочитает оставаться не публичной персоной.

Никакие подробности о ее жизни и профессии неизвестны. Попов лишь однажды показал фотографию жены на своей странице в соцсети.

В 2015 году артист поделился с поклонниками радостью в собственной сдержанной манере: он опубликовал снимок с детской ручкой, к которому проставил хештег «пападочь». Наследница Арсения получила необычное имя Кьяра.

Правда ли, что Арсений Попов развелся?

Больше года назад появились слухи, что семейная идиллия четы Поповых перестала быть такой уж идеальной. Сначала поговаривали, что супруги отдалились из-за большого скандала, а позже появились сообщения о расставании. Сам Попов традиционно не делает заявлений и не отвечает на вопросы фанатов. Но в его Instagram-аккаунте исчезли все публикации, хотя бы отдаленно касавшиеся семьи.

На прямой вопрос о разводе Алена в одном из интернет-сервисов ответила, что сохранит интригу.

Инстаграм

Арсений продвигает свое творчество и в Интернете, используя для этого Instagram-аккаунт (https://www.instagram.com/arseniyspopov/). На его страницу в соцсети подписаны 519 тысяч человек. артист редко делает селфи, предпочитая делиться с поклонниками кадрами профессиональных фотосессий и снимками, сделанными друзьями. Аккаунт Попова полностью посвящен его творческой жизни.