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Давид Манукян

Давид Манукян привык добиваться успеха. Вслед за победами на танцполе пришла известность в интернете. Давид за короткий срок стал блогером-звездой, о чем когда-то даже не мог мечтать.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Давид родился 16 марта 1993 года в Новосибирске, в семье бизнесмена. В раннем возрасте мальчика отдали в танцевальный кружок, откуда будущая знаменитость перешел в настоящий спорт. Давид участвовал в соревнованиях по всему миру и однажды понял, что ему тесно в родном городе. В 2011 году, будучи мастером спорта по танцам, он бросил танцы и поступил в Сибирский университет управления. После выпуска он попробовал заняться бизнесом по продаже автомобильных аксессуаров, но быстро понял, что это не его.

Одновременно Давил начал вести свой блог в интернете. Начинающий блогер решил, что делать подобную карьеру лучше в столице и уехал в Москву.

Личная жизнь

До известного момента Давид старался ограничить личную жизнь от публики. О его первых серьезных отношениях известно только, что они были с партнершей по танцам. Но быть вместе и на танцполе, и вне его было сложно, и молодые люди расстались.

Его второй пассией стала танцовщица Анастасия Малышева. Они поддерживали друг друга на сложном этапе карьеры: блог Давида начинал обрастать подписчиками, а Анастасия попала на ТНТ. Но, видимо, в какой-то момент каждый поставил карьеру выше всего остального, и отношения закончились разрывом. Масла в огонь подлило и природное обаяние Манукяна, которым тот беззастенчиво пользовался, чтобы раскрутить свой блог.

Давид Манукян и Карина Кросс

Карина и Давид так тесно общались во время сотрудничества, что это не могло не породить слухи об их романе. Молодые люди казались всерьез увлеченными друг другом, а в кадре слету ловили настроение друг друга. Поклонники были уверены, что блогеров связывает не только совместная работа.

Ни Давид, ни Карина долгое время не комментировали слухи о своем романе.

Когда Манукян начал встречаться с Ольгой Бузовой, а их сотрудничеству с Кросс пришел конец, фанаты предположили, что всему виной ревность. Тогда Карина призналась, что никогда не воспринимала Давила как бойфренда, он был для скорее братом.

Давид Манукян и Ольга Бузова

В начале 2019 года стало известно о романе Давы с певицей Ольгой Бузовой. По их совместному признанию, знаменитости познакомились через соцсети. Их переписка выросла в телефонные разговоры, а те – в рабочие встречи. Ольга пригласила Давида сняться в клипе на ее песню «Лайкер». Встретившись на площадке, оба ощутили сильную симпатию, и блогер назначил певице свидание.

Молодые люди не скрывают привязанности: публикуют совместные фото в соцсети, снимают смешные ролики и признаются друг другу в любви в своих песнях. Вскоре они съехались, и фанаты начали поговаривать о свадьбе, но пока знаменитости только шутят на эту тему. Ольга позволила всему идти своим чередом и не торопит Манукяна, хотя в сети не раз называла его будущим мужем.

Песни и клипы

Свою деятельность в сети Манукян начал с роликов на злободневные темы, но они собирали слишком маленькую аудиторию. После знакомства с блогером Кариной Лазарьянц (Kara Kross) он решил, что лучше привлекать внимание с юмором, и они с Кариной стали записывать и публиковать в Instagram короткие смешные ролики, вайны. Проект оказался весьма удачным: аудитория контента на странице Манукяна начала быстро расти.

В 2018 блогер решил расширить свой репертуар и записал треки «ВНУТРИ» и «ХХХ» в стиле хип-хоп. Поклонникам понравились песни, они быстро поднялись на лидирующие позиции по прослушиванию в сети «ВКонтакте». Позже Давид сделал клип на «ХХХ» и понял, что нашел свою стезю.

И здесь не обошлось без подводных камней: во врем съемок клипа Booom Давид и Карина Лазарьянц оказались под арестом на 10 суток. Их манипуляции на дороге перекрыли движение по Арбату. Но ролик получил свою долю популярности и прибавил Манукяну еще подписчиков в сети.

Блогер продолжил снимать видео, писать песни, и к июлю 2020 года число подписчиков на его блог в Instagram выросло до 12 миллионов человек. Очень популярной оказалась песня «Малая», которую Давид посвятил Ольге Бузовой. Сам блогер в свою очередь снялся в клипе своей избранницы на песню «Давай останемся дома». В сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге Давид провел свой концерт.

Инстаграм

Блог Давы (https://www.instagram.com/dava_m/) один из самых популярных в русском сегменте интернета. Его девушка, Ольга Бузова, держит первенство по числу подписчиков в Instagram, и часть ее аудитории пришла и к Даве, чтобы еще быстрее узнавать новости о любимой певице и ее бойфренде.

Манукян часто делится с подписчиками интересными моментами творчества, новыми песнями и клипами. Во время самоизоляции из-за пандемии артист участвовал в нескольких челленджах с друзьями, веселил публику необычными заданиями.

Недавно Давид закрыл свой профиль, и новинки его творчества могут увидеть только те, кто подписан на его страницу. Артист объяснил свои действия тем, что его аккаунт несколько раз подвергался блокировке. Он заподозрил, что кто-то хотел навредить его бизнесу, и закрыл страницу.

Фан клуб Давида Манукяна в инстаграм

Поклонникам исполнителя не всегда достаточно комментариев к постам Давида, чтобы пообщаться. В сети есть фанатские страницы, где публикуются новые и архивные фотографии артиста, обсуждают клипы и новые песни. Например, на странице dava_mb опубликованы несколько юмористических роликов, снятых вместе с Бузовой, новости о выздоровлении мамы Давида и зажигательные танцы блогера под трек «Черный бумер».

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