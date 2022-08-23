Дэвид Духовны

Кино Ради роли в «Молчании» Эндрю Гарфилд воздерживался от секса и еды Исполнитель встал на защиту актерской игры по Станиславскому. 23 авг 2022 15:29

Кино Звезда «Ты» Виктория Педретти и Уэст Духовны исполнят главные роли в сериале «Сэйнт Икс» Уэст Духовны – дочь знаменитого актера Дэвида Духовны. 6 апр 2022 16:35

Кино Набравший вес Марк Уолберг выглядит неузнаваемо на фото со съемок драмы «Стю» Актер поправился более чем на 20 фунтов. 25 май 2021 10:27