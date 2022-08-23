Дэвид Духовны
Ради роли в «Молчании» Эндрю Гарфилд воздерживался от секса и еды
Исполнитель встал на защиту актерской игры по Станиславскому.23 авг 2022 15:29
Звезда «Ты» Виктория Педретти и Уэст Духовны исполнят главные роли в сериале «Сэйнт Икс»
Уэст Духовны – дочь знаменитого актера Дэвида Духовны.6 апр 2022 16:35
Набравший вес Марк Уолберг выглядит неузнаваемо на фото со съемок драмы «Стю»
Актер поправился более чем на 20 фунтов.25 май 2021 10:27
«О, я соврала!»: Джиллиан Андерсон рассказала, как получила роль Скалли в «Секретных материалах»
Актрисе пришлось прибавить себе несколько лет.18 ноя 2020 21:25
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и РоссииПутешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории