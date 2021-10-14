Дмитрий Власкин только делает первые шаги в актерской профессии, но уже стал обладателем премии за лучшую мужскую роль на фестивале «Киношок». Артист дает выход своему таланту на всех доступных площадках, и сегодня он не только успешный актер театра и кино, но еще и блогер и телеведущий.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Дмитрий Власкин родился 22 октября 1989 года в семье врача и театрального режиссера. Мама вольно или невольно привносила творческие нотки в домашнюю атмосферу, но Дима воспринимал их как привычный антураж. В детстве будущая звезда не проявлял тяги к актерской профессии, ему больше нравился спорт.

Власкин был настойчивым и талантливым спортсменом, и в 16 лет отправился в США, выступать за команду одного из вузов. Будущий актер прожил за границей 4 года, параллельно отучившись на психолога.

В один из визитов на родину Дмитрий сходил на репетицию постановки с участием кузины, студентки театрального вуза. Вот тогда-то, увидев на сцене молодых актеров, Власкин понял, что хочет быть на их месте.

Он не стал откладывать перемены в долгий ящик и летом 2009 года стал студентом на курсе Игоря Золотовицкого в Школе-студии МХАТ.

Еще студентом Дмитрий начал играть на сцене, а после стажировки стал частью труппы Московского художественного театра имени Чехова. Его карьера в театре была успешной, но в 2016 году актер перешел в труппу театра имени Пушкина.

Власкин пробует свои силы и в видеоблогинге. Вместе с Антоном Ривалем они снимают короткие юмористические ролики, которые пользуются успехом у зрителей их YouTube-канала. Самыми популярными стали скетчи «Танец», «Мы попали в аварию», «Вегетарианцы», «Фэнтези».

Личная жизнь

Власкин из тех, кто четко отделяет личную жизнь от той, что показывает публике. О заграничных романах звезды ничего неизвестно, а о романтических увлечениях после возвращения в Россию – крайне мало.

Жена и дети

Первой женой актера стала сокурсница Александра Кузенкина. Молодые люди были знакомы, но мало внимания обращали друг на друга, пока не оказались в одной компании на праздновании 23 февраля. Именно там Дмитрий впервые по-настоящему заметил Александру и они впервые разговорились.

Влюбленные проверяли свои чувства два года и только в 2014 году отправились в ЗАГС. Отпраздновали свадьбу в Центре Всеволода Мейерхольда в компании друзей и коллег.

Развод Александры Кузенкиной и Дмитрия Власкина

Поклонники и многие коллеги актерской четы были уверены, что семейная жизнь Дмитрия и Александры близка к идеалу. Никто, кроме самых близких друзей и родных, не знал, что брак трещал по швам, а в 2017 году Дмитрий ушел от жены. Артисты не дают комментариев о причине развода даже спустя три года после расставания. А поклонники были слишком ошеломлены новостью о распаде звездного союза, что не придумали достойной внимания теории.

Свадьба Дмитрия Власкина и Анны Бегуновой

О расставании Дмитрия с первой женой фанаты и пресса узнали, когда в сеть попали фотографии со второй свадьбы актера. Сначала публика решила, что это фейк или реклама нового фильма, но актриса Екатерина Вилкова подтвердила, что снимки настоящие.

На торжество молодожены пригласили только самых близких друзей и родных, был рядом с мамой и двухлетний Федор, сын Анны от предыдущих отношений.

Ни Дмитрий, ни Анна не опубликовали свадебные фотографии в личных блогах, оставив снимки только для семейного альбома.

В ноябре 2019 года у пары родилась дочь Лукерья. Актерская чета до сих пор не слишком часто рассказывает подробности своей жизни, но Дмитрий время от времени делится с поклонниками фотографиями с детьми.

Фильмы и сериалы с Дмитрием Власкиным в главной роли

Кадр из фильма "Эластико"

В фильмографии Дмитрия пока 17 проектов и только в двух из них актер исполнил главные роли. Но его образы второго плана запомнились зрителям и сделали артиста известным.

Первым фильмом Власкина стала «Студия 17», вышедшая на экраны в 2013 году. После популярного сериала ему было проще получить роль племянника Фомы в рейтинговой картине «Физрук», где его герой впервые появился во втором сезоне.

В 2015 году Дмитрия пригласили на главную роль в биографический фильм «В созвездии Стрельца».

Создателей сериала подкупил не только талант артиста, но и удивительно сходство с футболистом Эдуардом Стрельцовым, которого Власкину и предстояло воплотить на экране.

Картина рассказала историю жизни «советского Пеле», которому приходилось бороться не только за мяч на футбольном поле, но и с завистниками, интригами, предательством. Дмитрий выложился на площадке, чтобы показать настоящую любовь к футболу легендарного нападающего «Торпедо» и сборной страны.

В том же году Дмитрий получил роль Грега в криминальной драме «Закон каменных джунглей», о четырех парнях, ввязавшихся в незаконные дела. Проект понравился зрителям, и в 2017 году состоялась премьера продолжения сериала, также с участием Власкина.

В 2016 году на экраны вышла спортивная мелодрама «Эластико». Дмитрий сыграл в ней главного героя – провинциала Матвея, удачливого участника футбольных баталий и криминальных авантюр. Парень получает приглашение на просмотр в столичный футбольный клуб, но боится оставить свою девушку, за которой настойчиво ухаживает другой.

После появления актера в рейтинговом сериале «Молодежка» в 2018 году его пригласил на пробу в фильм «Номер 1». Премьера этой приключенческой комедии состоялась весной 2020 года. Зрители увидели Дмитрия в образе авантюриста Артема, решившего выкрасть полотно Марка Ротко «№ 1» из галереи.

Инстаграм

Власкин не слишком много времени тратит на свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/dmitryvlaskinofficial), но регулярно публикует фотографии со съемок и тренировок, селфи с коллегами и друзьями. Время от времени он публикует забавные снимки с сыном Федором и дочерью Лукерьей. 19 августа звездная семья отметила день рождения малышки: ей исполнился годик.