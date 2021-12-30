Все новости Джай Кортни

Джай Кортни

Кино
В какой последовательности смотреть все части «Дивергента»?
Франшиза «Дивергент» основана на одноименной трилогии Вероники Рот. Книги, написанные в жанре антиутопии, быстро стали бестселлерами.
Кино
Джеймс Ганн поделился новым кадром из «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
На нем можно в деталях рассмотреть образы злодеев, отправившихся на вечеринку.
Кино
По словам Джеймса Ганна, он не пытался противопоставить свой «Отряд самоубийц» версии Дэвида Эйра
Задача была придерживаться концепции комикса.
Кино
Джеймс Ганн сообщил, что фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» на 100% готов
Режиссер изначально планировал завершить процесс на таком этапе.
Кино
Черный Адам действительно должен был появиться в сиквеле «Отряда самоубийц»
Когда проектом занимался режиссер «Расплаты».
Кино
Джеймс Ганн покажет первый тизер своего «Отряда самоубийц» на DC FanDome 22 августа
Осталось подождать совсем немного. 
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