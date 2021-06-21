Кино Кевин Харт уверен, что «Джуманджи 4» непременно состоится Продолжение будет, как только звезды освободятся от текущих проектов. 21 июн 2021 15:21

Кино Кевин Харт, Джейми Ли Кертис и другие звезды позируют на первом фото со съемок экранизации Borderlands Также к актерскому составу присоединились семь новых исполнителей. 30 апр 2021 15:46

Кино Слух: Джек Блэк ведет переговоры о съемках в сиквеле «Школы рока» С момента выхода знаменитой музыкальной комедии прошло почти 18 лет. 22 апр 2021 15:34