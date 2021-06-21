Все новости Джек Блэк

Джек Блэк

Кино
Кевин Харт уверен, что «Джуманджи 4» непременно состоится
Продолжение будет, как только звезды освободятся от текущих проектов.
Кино
Кевин Харт, Джейми Ли Кертис и другие звезды позируют на первом фото со съемок экранизации Borderlands
Также к актерскому составу присоединились семь новых исполнителей.
Кино
Слух: Джек Блэк ведет переговоры о съемках в сиквеле «Школы рока»
С момента выхода знаменитой музыкальной комедии прошло почти 18 лет.
ТВ и сериалы
По слухам, Disney разрабатывает для Hulu телесериал о Хищнике
А также шоу во вселенной «Чужого».
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