Джек Блэк
Кевин Харт уверен, что «Джуманджи 4» непременно состоится
Продолжение будет, как только звезды освободятся от текущих проектов.21 июн 2021 15:21
Кевин Харт, Джейми Ли Кертис и другие звезды позируют на первом фото со съемок экранизации Borderlands
Также к актерскому составу присоединились семь новых исполнителей.30 апр 2021 15:46
Слух: Джек Блэк ведет переговоры о съемках в сиквеле «Школы рока»
С момента выхода знаменитой музыкальной комедии прошло почти 18 лет.22 апр 2021 15:34
По слухам, Disney разрабатывает для Hulu телесериал о Хищнике
А также шоу во вселенной «Чужого».16 мар 2021 10:54
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