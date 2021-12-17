Дженнифер Гарнер
Дженнифер Лопес осудила Бена Аффлека за его высказывания в адрес бывшей жены
Поп-дива недовольна поведением актера.17 дек 2021 15:55
Выдал себя с головой: Бен Аффлек попал под негативное влияние Дженнифер Лопес
Актер пил из-за несчастливого брака.16 дек 2021 14:35
«Наверное, Лопес нашептала»: Аффлек предал мать своих детей в глазах публики
Актер признался, как жил до воссоединения с Дженнифер Лопес.16 дек 2021 09:17
Бен Аффлек не мог перестать пить в браке с Дженнифер Гарнер: «В ловушке»
Бен Аффлек не мог уйти из-за детей.15 дек 2021 10:10
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели общий выходной с детьми
Лопес и Аффлек вместе встретили День благодарения.29 ноя 2021 09:53
«Надежда все вернуть»: Бен Аффлек общается с бывшей, несмотря на отношения с Дженнифер Лопес
Бывшая супруга и нынешняя девушка Бена Аффлека проводят время вместе.17 ноя 2021 11:30
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