Бен Аффлек не мог перестать пить в браке с Дженнифер Гарнер: «В ловушке»

Бен Аффлек не мог уйти из-за детей.

Бен Аффлек не так давно вновь сошелся с Дженнифер Лопес, с которой встречался в период с 2002 по 2004 год. По мнению Аффлека, это «историческое воссоединение», и сейчас он чувствует себя достаточно комфортно.

Чего не скажешь о браке с его бывшей супругой Дженнифер Гарнер. Актер отмечает, что уважает мать своих троих детей, но их брак не удался. Хотя партнеры смогли сохранить дружеские отношения после расставания, годы совместной жизни Аффлек не мог бы назвать счастливыми.

В «Шоу Говарда Стерна» артист признался, что стал пить в этом браке. По его словам, он оказался в ловушке, так как не мог уйти из-за детей, но был крайне недоволен своим браком. Утешение артист нашел в спиртном, но решением проблемы оно, естественно, не стало.

В то же время Аффлек и Гарнер старались работать над браком, но наладить отношения так и не удалось. «Старый новый» избранник Дженнифер Лопес подозревает, что так и не смог бы бросить свою пагубную привычку, если бы остался с супругой.