«Наверное, Лопес нашептала»: Аффлек предал мать своих детей в глазах публики

Актер признался, как жил до воссоединения с Дженнифер Лопес.

Американский актер Бен Аффлек недавно дал большое интервью после воссоединения с певицей Дженнифер Лопес: пара вновь вступила в романтические отношения спустя 20 лет.

За это время Бен Аффлек успел жениться и развестись с актрисой Дженнифер Гарнер, с которой у него появилось на свет трое детей: дочки Вайолет и Серафина и сын Самюэль.

В интервью Бен поделился подробностями жизни с бывшей женой. Оказалось, что актер не всегда был счастлив в браке с Гарнер, из-за чего употреблял спиртное. Новостной инстаграм-аккаунт Spletnik опубликовал об этом пост, который прокомментировали подписчики.

«Был несчастлив, но регулярно рожал с ней детей», «Наверное, Лопес нашептала», «Слабый мужчина всегда будет во всем винить во всех своих бедах женщин», — пользователи осудили Аффлека за высказывания в сторону бывшей жены, отметив, что нельзя «так говорить» про мать своих детей.

Также фолловеры посчитали, что нынешняя пассия могла иметь причастие к словам Бена.