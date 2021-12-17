Джон Траволта

Идея снять фильм о неудачливом музыканте, карьера которого пошла в гору благодаря поющим бурундукам, возникла еще в 1997 году.

В какой последовательности смотреть все части франшизы «Элвин и бурундуки»?

Насилие и оккультизм: Феникс, Траволта, Сорин и другие звезды, угодившие в лапы опасных сектантов

Жертвами сект становятся не только обычные люди, но и знаменитости: и голливудские, и российские — исключений не бывает.

14 дек 2021 10:40