Джон Траволта
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Элвин и бурундуки»?
Идея снять фильм о неудачливом музыканте, карьера которого пошла в гору благодаря поющим бурундукам, возникла еще в 1997 году.17 дек 2021 13:15
Насилие и оккультизм: Феникс, Траволта, Сорин и другие звезды, угодившие в лапы опасных сектантов
Жертвами сект становятся не только обычные люди, но и знаменитости: и голливудские, и российские — исключений не бывает.14 дек 2021 10:40
Джон Траволта показал 10-летнего сына после смерти жены
Актер редко показывает семейные кадры.19 мар 2021 11:27
«Мой чудесный Бен»: Джон Траволта показал редкое фото 10-летнего сына
«С 10-летием мой замечательный Бен!»25 ноя 2020 13:38
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