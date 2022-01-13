Звезды Анна Курникова и Энрике Иглесиас живут в особняке за 26 миллионов долларов У супругов есть собственная пристань и теннисный корт. 13 янв 2022 13:44

Дети «Хорошо, что вы учите русский»: видео годовалой дочери Курниковой и Иглесиаса очаровало фанатов Титулованная теннисистка проводит много времени с детьми. 2 фев 2021 16:15