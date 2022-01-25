Инна Свечникова
Сразу три пары не смогли принять участие в новом выпуске «Танцев со звездами»
Простуда и снегопад изменили планы артистов.25 янв 2022 15:57
Публичный позор Малахова и пошлятина от Зудиной: вот почему россияне призывают закрыть «Танцы со звездами»
Новый сезон телевизионного проекта разочаровал телезрителей.24 янв 2022 16:00
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Новые Милохин с Медведевой, хамоватое жюри и нудный ведущий: вот что говорят в Сети о премьере «Танцев со звездами»
Зрители раскритиковали выпуск телевизионного шоу, обрушившись с негодованием на «забывающего слова» ведущего и перебивающих друг друга членов жюри.17 янв 2022 14:20
«Танцы со звездами» – 2022: подробности, участники, где и когда смотреть
Все самое важное о яркой телевизионной премьере в новом году.14 янв 2022 14:30
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