Ирина Понаровская
«Голос сильней, чем у Пугачевой»: названа причина «исчезновения» Анастасии Минцковской со сцены
Примадонна формирует списки звезд первого эшелона.24 ноя 2021 09:09
Понаровскую призвали носить мини-юбки, чтобы жить счастливо, как Пугачева
Джазовая певица осудила Примадонну за внешний вид.23 ноя 2021 12:07
«Время не властно над вами»: 67-летняя Ирина Понаровская покорила фанатов живым выступлением
Два года назад звезда вернулась на эстраду после многолетнего затишья.16 фев 2021 10:19
«Ломает шаблоны возрастных ограничений»: 67-летняя Ирина Понаровская похвасталась тонкой талией
Артистка удивила поклонников своей подтянутой фигурой.10 фев 2021 14:32
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