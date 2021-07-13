Все новости Келлан Латс

Келлан Латс

ТВ и сериалы
Каст 3 сезона «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» пополнила Алекса Давалос
Она придет на место выбывшего из сериала Натаниэля Аркана. 
Дети
Звезда «Сумерек» Келлан Латс впервые стал отцом
В конце февраля у актера и его жены Бриттани родилась дочь.
Кино
Звезда «Сумерек» Келлан Латс прокомментировал выход «Полуночного солнца» Стефани Майер
Актер призвал поклонников саги «Сумерки» не пропустить выход книги.
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