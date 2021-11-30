Звезда «Пиратов Карибского моря» заразила мужа и детей.

Актриса Кира Найтли заразилась COVID-19: «Чувствую себя отстойно»

«Я слишком тщеславна»: Кира Найтли отказалась от откровенных сцен у режиссеров-мужчин

Решиться на «обнаженку» актриса готова только при нескольких условиях.

27 янв 2021 13:36