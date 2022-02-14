Все новости Курбан Омаров

Курбан Омаров

Звезды
Бородина об общении экс-супруга с дочерью: «Можно красиво писать, а на деле ничего»
Ксения обвинила Омарова в пустословии.
Звезды
41-летний экс-супруг Бородиной отдыхает на Пхукете с 20-летней девушкой
В сети нашли причину неудавшихся отношений Омарова.
Звезды
Ксения Бородина заявила, что ее не волнует алкогольная зависимость бывшего мужа
Телеведущая сообщила, что ей будет все равно, если Курбан сильно заболеет.
Звезды
Экс-супруг Бородиной показал ранения после ДТП в Таиланде
Омаров назвал себя «живучим человеком».
Звезды
Скандальному поведению экс-супруга Бородиной нашли объяснение: «Довели его»
У Курбана есть доказательства измены Ксении.
Звезды
Танцующей на видео Бородиной дали совет: «Выпила — убери телефон»
Пользователи сети сравнили телеведущую с Ольгой Бузовой.
Дети
Ксения Бородина подарила шестилетней дочери новый iPhone
Телеведущая и Курбан Омаров не поскупились на подарки.
Звезды
Ксения Бородина нежно поздравила дочь от Курбана Омарова с 6-летием
Младшая дочь телеведущей отпраздновала день рождения.
Звезды
Ксения Бородина жалеет, что не ответила на телефонный звонок Нерушенко в день его гибели
Телеведущая обиделась на певца.
Звезды
Бывшие мужья Ксении Бородиной почти не помогают ей финансово
Телеведущая рассказала, как справляется одна с двумя детьми.
Звезды
Экс-супруг Бородиной раскритиковал Собчак за выпуск об инфоцыганах
Курбану Омарову не понравилась рассинхронизация звука и работа редакторов.
Звезды
Как интервью со Степановой вышло Собчак боком: инфоцыгане, статья УК РФ и сравнение с Гитлером
Вероника прочит Ксении тюремный срок, а телеведущая предлагает психологу лечить голову.
Звезды
Внешний вид экс-супруга Бородиной заставил россиян переживать: «Неважно выглядит»
В сети обсуждают появление Курбана Омарова на Первом канале.
Звезды
«Закусила удила и мстит после развода»: Гузеева публично растоптала Бородину
Лариса не считает Курбана альфонсом.
Дети
Сын Курбана Омарова растопил сердца россиян на шоу «Давай поженимся!»
Бывший муж Ксении Бородиной пришел искать невесту на Первый канал.
Звезды
Бывшего мужа Бородиной заставили признаться в измене на шоу «Давай поженимся!»
Курбан Омаров выбрал новую пассию по имени Ксения.
Звезды
Новая пассия Курбана Омарова не впечатлила россиян: «Лифчик совсем пустой»
Экс-супруг Ксении Бородиной вышел на сцену во время поэтического вечера.
Звезды
Ксения Бородина осудила Павла Прилучного за рукоприкладство
Телеведущая припомнила актеру «грехи» в браке с Агатой Муцениеце.
Звезды
В сети поддержали Омарова, замешанного в скандале после развода с Бородиной
Курбан обнародовал сообщения невесты певца Данко.
Звезды
Курбан Омаров ответил Данко на высказывания о Ксении Бородиной
Экс-супруг телеведущей обнародовал переписку с девушкой певца.
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