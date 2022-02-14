Звезды Бородина об общении экс-супруга с дочерью: «Можно красиво писать, а на деле ничего» Ксения обвинила Омарова в пустословии. 14 фев 2022 11:00

Звезды 41-летний экс-супруг Бородиной отдыхает на Пхукете с 20-летней девушкой В сети нашли причину неудавшихся отношений Омарова. 24 янв 2022 10:05

Звезды Ксения Бородина заявила, что ее не волнует алкогольная зависимость бывшего мужа Телеведущая сообщила, что ей будет все равно, если Курбан сильно заболеет. 14 янв 2022 10:28

Звезды Экс-супруг Бородиной показал ранения после ДТП в Таиланде Омаров назвал себя «живучим человеком». 12 янв 2022 15:19

Звезды Скандальному поведению экс-супруга Бородиной нашли объяснение: «Довели его» У Курбана есть доказательства измены Ксении. 11 янв 2022 08:54

Звезды Танцующей на видео Бородиной дали совет: «Выпила — убери телефон» Пользователи сети сравнили телеведущую с Ольгой Бузовой. 10 янв 2022 11:38

Дети Ксения Бородина подарила шестилетней дочери новый iPhone Телеведущая и Курбан Омаров не поскупились на подарки. 23 дек 2021 09:05

Звезды Ксения Бородина нежно поздравила дочь от Курбана Омарова с 6-летием Младшая дочь телеведущей отпраздновала день рождения. 23 дек 2021 08:08

Звезды Ксения Бородина жалеет, что не ответила на телефонный звонок Нерушенко в день его гибели Телеведущая обиделась на певца. 22 дек 2021 09:55

Звезды Бывшие мужья Ксении Бородиной почти не помогают ей финансово Телеведущая рассказала, как справляется одна с двумя детьми. 20 дек 2021 16:25

Звезды Экс-супруг Бородиной раскритиковал Собчак за выпуск об инфоцыганах Курбану Омарову не понравилась рассинхронизация звука и работа редакторов. 20 дек 2021 09:24

Звезды Как интервью со Степановой вышло Собчак боком: инфоцыгане, статья УК РФ и сравнение с Гитлером Вероника прочит Ксении тюремный срок, а телеведущая предлагает психологу лечить голову. 18 дек 2021 18:00

Звезды Внешний вид экс-супруга Бородиной заставил россиян переживать: «Неважно выглядит» В сети обсуждают появление Курбана Омарова на Первом канале. 18 дек 2021 15:00

Звезды «Закусила удила и мстит после развода»: Гузеева публично растоптала Бородину Лариса не считает Курбана альфонсом. 16 дек 2021 14:54

Дети Сын Курбана Омарова растопил сердца россиян на шоу «Давай поженимся!» Бывший муж Ксении Бородиной пришел искать невесту на Первый канал. 16 дек 2021 14:38

Звезды Бывшего мужа Бородиной заставили признаться в измене на шоу «Давай поженимся!» Курбан Омаров выбрал новую пассию по имени Ксения. 15 дек 2021 15:11

Звезды Новая пассия Курбана Омарова не впечатлила россиян: «Лифчик совсем пустой» Экс-супруг Ксении Бородиной вышел на сцену во время поэтического вечера. 13 дек 2021 11:30

Звезды Ксения Бородина осудила Павла Прилучного за рукоприкладство Телеведущая припомнила актеру «грехи» в браке с Агатой Муцениеце. 10 дек 2021 11:49

Звезды В сети поддержали Омарова, замешанного в скандале после развода с Бородиной Курбан обнародовал сообщения невесты певца Данко. 8 дек 2021 14:28