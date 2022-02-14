Курбан Омаров
Бородина об общении экс-супруга с дочерью: «Можно красиво писать, а на деле ничего»
Ксения обвинила Омарова в пустословии.14 фев 2022 11:00
41-летний экс-супруг Бородиной отдыхает на Пхукете с 20-летней девушкой
В сети нашли причину неудавшихся отношений Омарова.24 янв 2022 10:05
Ксения Бородина заявила, что ее не волнует алкогольная зависимость бывшего мужа
Телеведущая сообщила, что ей будет все равно, если Курбан сильно заболеет.14 янв 2022 10:28
Экс-супруг Бородиной показал ранения после ДТП в Таиланде
Омаров назвал себя «живучим человеком».12 янв 2022 15:19
Скандальному поведению экс-супруга Бородиной нашли объяснение: «Довели его»
У Курбана есть доказательства измены Ксении.11 янв 2022 08:54
Танцующей на видео Бородиной дали совет: «Выпила — убери телефон»
Пользователи сети сравнили телеведущую с Ольгой Бузовой.10 янв 2022 11:38
Ксения Бородина подарила шестилетней дочери новый iPhone
Телеведущая и Курбан Омаров не поскупились на подарки.23 дек 2021 09:05
Ксения Бородина нежно поздравила дочь от Курбана Омарова с 6-летием
Младшая дочь телеведущей отпраздновала день рождения.23 дек 2021 08:08
Ксения Бородина жалеет, что не ответила на телефонный звонок Нерушенко в день его гибели
Телеведущая обиделась на певца.22 дек 2021 09:55
Бывшие мужья Ксении Бородиной почти не помогают ей финансово
Телеведущая рассказала, как справляется одна с двумя детьми.20 дек 2021 16:25
Экс-супруг Бородиной раскритиковал Собчак за выпуск об инфоцыганах
Курбану Омарову не понравилась рассинхронизация звука и работа редакторов.20 дек 2021 09:24
Как интервью со Степановой вышло Собчак боком: инфоцыгане, статья УК РФ и сравнение с Гитлером
Вероника прочит Ксении тюремный срок, а телеведущая предлагает психологу лечить голову.18 дек 2021 18:00
Внешний вид экс-супруга Бородиной заставил россиян переживать: «Неважно выглядит»
В сети обсуждают появление Курбана Омарова на Первом канале.18 дек 2021 15:00
«Закусила удила и мстит после развода»: Гузеева публично растоптала Бородину
Лариса не считает Курбана альфонсом.16 дек 2021 14:54
Сын Курбана Омарова растопил сердца россиян на шоу «Давай поженимся!»
Бывший муж Ксении Бородиной пришел искать невесту на Первый канал.16 дек 2021 14:38
Бывшего мужа Бородиной заставили признаться в измене на шоу «Давай поженимся!»
Курбан Омаров выбрал новую пассию по имени Ксения.15 дек 2021 15:11
Новая пассия Курбана Омарова не впечатлила россиян: «Лифчик совсем пустой»
Экс-супруг Ксении Бородиной вышел на сцену во время поэтического вечера.13 дек 2021 11:30
Ксения Бородина осудила Павла Прилучного за рукоприкладство
Телеведущая припомнила актеру «грехи» в браке с Агатой Муцениеце.10 дек 2021 11:49
В сети поддержали Омарова, замешанного в скандале после развода с Бородиной
Курбан обнародовал сообщения невесты певца Данко.8 дек 2021 14:28
Курбан Омаров ответил Данко на высказывания о Ксении Бородиной
Экс-супруг телеведущей обнародовал переписку с девушкой певца.8 дек 2021 10:02
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