Кинолента «Армагеддон» 1998-го года с Уиллисом, Аффлеком и Лив Тайлер в главных ролях, изначально создавался, как фильм-катастрофа.

Кто погибает в фильме «Армагеддон»?

Вигго Мортенсен рассказал об удаленной сцене, которую он очень хотел увидеть во «Властелине колец»

По словам актера, в картине она была не нужна, но ему понравилось ее снимать.

7 дек 2020 14:28