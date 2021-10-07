Любовь Константинова стала популярной не после успешного фильма, а когда сыграла несчастную влюбленную с маленьким бюстом в клипе группы «Ленинград». Видео буквально взорвало сеть, и актриса, только вчера получившая диплом, проснулась звездой.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Люба родилась 21 октября 1994 года в Санкт-Петербурге. В дальнейшем она пыталась жить в Москве, часто уезжала на съемки, но всегда возвращалась в северную столицу.

Родители

Константинова не любит рассказывать о своем детстве и родителях, предпочитая защищать их от публичной жизни. Известно, что мама преподавала английский, а отец в юности мечтал стать актером, но выбрал другую профессию, чтобы иметь стабильный заработок. Они всегда поддерживали дочь в ее начинаниях и предоставили свободу в выборе профессии.

Девочка увлеклась театром с малых лет: любила участвовать в постановках в детском саду и школе, занималась в детской театральной студии.

Получив аттестат, будущая звезда подала документы в театральную академию, но провалилась на экзаменах. Она целый год ждала объявления о новом приеме, но на этот раз попытала счастья в Москве и поступила сразу в два театральных вуза: ГИТИС и Школу-студию МХАТ. Любовь выбрала второй вуз, но проучилась в нем всего год: ей не понравился столичный ритм жизни, и девушка вернулась домой. Там она стала студенткой Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) на факультете актерского искусства и режиссуры. В 2016 году молодая актриса успешно закончила курс Сергея Черкасского.

После выпуска Константинова столкнулась с новой проблемой – поиском работы. Ее приняли в труппу Городского театра, но позже молода актриса перешла в Малый драматический театр (Театр Европы), где она служит до сих пор. Параллельно с этим Любовь пыталась найти свою роль в кино. Она ходила на кастинги, но работающая камера наводила на молодую актрису ужас: Любовь начинала паниковать, забывала текст. Она продолжала работать над собой, и вскоре получила свою главную роль.

Рост и вес

Константинова довольно миниатюрная девушка: при росте в 165 см она весит около 50 кг.

Петр Рыков и Любовь Константинова

В 2017 году актрису утвердили на главную роль в сериале «Березка» о легендарном ансамбле. Партнером Константиновой по кадру стал Петр Рыков. В сериале они играли жениха и невесту, а после и супругов – и традиционно стали героями слухов о служебном романе. Зрители были уверены, что актеры не просто изображали чувства перед камерами, а крутили за кадром бурный роман.

Любовь не любит рассказывать о личной жизни, и до недавнего времени о ее отношениях не было известно практически ничего. Константинова отказывалась отвечать на вопросы о молодом человеке, стоящем рядом с ней на фотографии, которую актриса опубликовала в День святого Валентина.

И о том, что они с незнакомцем уже не вместе, поклонники узнали постфактум, когда открылся роман Константиновой с актером Иваном Песоцким. Молодые люди очень сдержанно вели себя на публичных мероприятиях, и появились сообщения, что у пары проблемы в отношениях.

Но пророчества о скором расставании не сбылись: летом 2019 года актеры официально оформили отношения.

Регистрация прошла в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга, и на ней не было шумной толпы коллег. Влюбленные пригласили на свадьбу только родных и самых близких друзей. Любовь поделилась радостной новостью на своей странице в соцсети, опубликовав кадр того, как она с молодым мужем выходит из ЗАГСа.

Фильмы и сериалы с Любовью Константиновой в главной роли

Кадр из сериала "Березка"

Кинокарьера Константиновой еще в самом начале, но в ее творческой копилке уже есть интересные проекты. Любовь дебютировала в 2016 году в фильме «Золотой транзит» и еще до конца года получила новое предложение работы.

Первая главная роль Любови состоялась в мелодраме «Наступит рассвет». Первыми фильм увидели украинские зрители, и только в 2019 году картина вышла на экраны в России.

А в 2017 году молодая актриса получила роль Вари в сериале Александра Баранова «Березка». Картина рассказала о закулисной жизни легендарного ансамбля, а партнерами Константиновой на площадке стали Алексей Серебряков, Петр Рыков, Лилия Вележева.

В 2018 году Любовь пригласили на роль второго плана в триллер «Девятая», в котором также сыграли Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Дмитрий Лысенков, Юрий Колокольников.

Продолжается работа над детективом «Подражатель» об удивительно похожих убийствах с разницей в 20 лет. Дело будет вести следователь Дарья Бравадина, известная своими нестандартными методами, а поможет ей Анастасия, которую осудили за убийство.

Любовь Константинова в клипе Ленинграда

Любовь получила свою порцию славы, едва успев получить диплом театрального вуза. Начинающую актрису пригласили поучаствовать в съемках клипа на песню группы «Ленинград» «Сиськи». Контантинова была знакома с режиссером Анной Пармас, поэтому согласилась.

Сюжет видео рассказывает о девушке Лене, которая решила, что все ее беды случились из-за маленькой груди. Она узнала об измене бойфренда, и мысль о собственных формах стала навязчивой. Ролик почти мгновенно стал популярным, за короткий срок его посмотрели десятки миллионов человек.

Любовь призналась в интервью, что гримерам пришлось обматывать ее грудь скотчем ради достоверности. Но съемки ей понравились, потому что это был необычный и очень яркий опыт. К тому же, о Любе вспомнили все старые знакомые: все наперебой присылали ей ссылки на видео с ней в главной роли.

Инстаграм

Любовь Константинова, как и большинство современных звезд, ведет свой блог в Instagram (https://www.instagram.com/lubov__konstantinova/). Она часто делится с подписчиками личными фотографиями, например, снимками родителей, гуляющих по Петербургу, кадрами собственных прогулок по северной столице или встреч с подругами.

Актриса гордится своей работой, поэтому в ее личном блоге регулярно появляются фото со съемок, кадры из фильмов с ее участием. В постах она рассказывает о забавных случаях на площадке и о том, сколько труда вся команда вкладывает в каждый проект.