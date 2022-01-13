Мария Куликова

Марии Куликовой все чаще достаются роли не слишком счастливых, но сильных женщин, с легкостью справляющихся с трудностями. Трудно поверить, что в детстве актриса была очень стеснительным и зажатым ребенком.

Биография

Мария родилась 4 августа 1977 года в семье москвичей-интеллигентов. Ее отец работал на Гостелерадио, мама была инженером, и оба хотели, чтобы ребенок всесторонне развивался. Поэтому будущую звезду отдали в английскую спецшколу, на занятия музыкой, а в 10 лет записали в театральную студию. Родители надеялись, что занятия на сцене помогут их замкнутой дочери лучше сходиться с людьми. Первой ролью Маши стала Баба-Яга.

В выпускном классе Куликова начала готовиться к поступлению на юридическую специальность, выбрав престижную профессию. Но уже на подготовительных занятиях поняла, что это не ее, и тайком от родителей подала документы во все театральные вузы, решив, что к юрфаку МГУ вернется, если больше никуда не примут.

Мария поступила на курс Евгения Князева в Щукинское училище вместе со Станиславом Дужниковым, Дмитрием Ульяновым, Олегом Макаровым.

Куликова окончила училище в 1998 году, когда на страну обрушился дефолт, и работы для актеров практически не было. Марии повезло с приглашением в Театр Сатиры, где она и служила до 2011 года.

Фильмы и сериалы с Марией Куликовой в главной роли

Кадр из сериала "Тайна Марии"

Дебютная роль в кино случилась в 1999 году. Была она небольшой, но Марию заметили, пригласили еще на несколько ролей второго плана, а в 2002 году она получила одну из главных ролей в сериал «Две судьбы». В тот день все решила судьба, потому что Мария шла на пробы в другой проект и ошиблась дверью. Лента сделала актрису звездой, ее узнавали на улице, режиссера стали приглашать в свои картины.

Куликова сыграла Марью в «Лесной царевне», Доминику Никитину в «Сестрах по крови», Надю в «Рельсах счастья», параллельно снимаясь в продолжении сериала «Две судьбы». Больше всего Мария запомнилась зрителю по образам Екатерины Матвеевой в «Доярке из Хацапетовки», Марины Нарочинской в «Склифосовском», Ларисы в «Заезжем молодце». Эти работы добавили ей, все народной любимице, еще больше популярности.

В 2019 году с участием Куликовой вышли ленты «Тайна Марии», «Таксистка», «Ради твоего счастья», «Любовь с риском для жизни», «Любовь не по правилам». Во всех актрисе достались главные роли.

Ежегодно Мария участвует в 4-6 проектах, иногда работая в двух параллельно, а в «Склифосовском ее героиня задержалась уже на семь сезонов.

Муж и дети

Сериал «Две судьбы» стал поворотным не только для карьеры Марии - именно на площадки она познакомилась с будущим мужем, Денисом Матросовым. Это была любовь с первого взгляда: с самого знакомства пара не расставалась более 10 лет. Они поженились через три года совместной жизни после того, как Мария сама в шутку предложила Денису сходить в ЗАГС.

Актрисе приходилось совмещать работу в театре и плотный график съемок в кино, но она все равно мечтала о ребенке. В 2011 у звездных супругов родился сын Иван. И тут разные взгляды актеров на брак проявили острее. Денис хотел был добытчиком, пока жена занимается домашними делами, но Мария не собиралась бросать успешную карьеру и просто хотела чаще видеть мужа. Они старались скрывать ссоры от сына, но в 2015 году все-таки решили расстаться.

Супруги расстались полюбовно, Мария купила в ипотеку дом и поселилась поблизости от бывшего супруга, чтобы сыну было проще видеться с отцом.

Мария Куликова и Максим Аверин

Слухи о романе Марии с партнером по сериалу «Склифосовский» начались едва не с самого прихода актрисы в проект во втором сезоне. Но в 2012 Мария была замужем, растила сына, и пересуды стихли сами собой. А после развода Куликовой с мужем начались с новой силой.

Звезда признавала, что Максим Аверин очень обаятельный мужчина и от влюбленности ее спасло только то, что на момент знакомства она уже была в отношениях. Максима актриса назвала добрым другом, к которому испытывает только симпатию, как и он к ней.

Личная жизнь Марии Куликовой после развода

Стоило Марии расстаться с мужем, как один за другим стали появляться слухи о ее предполагаемых романах. Ей приписывали отношения то с одни партнером по съемочной площадке, то с другим. Сама актриса настаивала, что является матерью-одиночкой и у нее просто не хватает времени, чтобы интересоваться еще чем-то, кроме сына и работы.

Проект «Тайны большого дома» в 2016 году снова свел Марию и Андрея Чернышова в одном кадре. Поклонники помнили, что актерам приписывали отношения еще во время работы над «Двумя судьбами». Но на этот раз Андрей напомнил, что в его сердце есть место только для одной женщины — Марии Добржинской.

Мария Куликова и Виталий Кудрявцев

В начале 2018 года Мария призналась, что больше не одинока и ее сердце вновь занято. С новым избранником она часто путешествует и радуется каждому дню. Она не назвала имени, но показала его фото в личном блоге.

Журналисты разгадали ребус актрисы: ее новым возлюбленным стал Виталий Кудрявцев. Марию тут же назвали разлучницей, ведь Виталий недавно ушел из семьи, оставив жену и сына. Но выяснилось, что брак Кудрявцева распался за два года до встречи с Куликовой.

Инстаграм

Мария завела страницу в соцсети по просьбе племянника. Оказалось, что в сети появился фейковый аккаунт от имени Куликовой, через который собирали деньги на мнимую благотворительность. Актриса создала собственный аккаунт и теперь балует поклонников фотографиями со съемочной площадки и фотосессий. Звезда не старается увеличить армию подписчиков, щеголяя в нижнем белье, ее чаще можно увидеть в свитерах или пижамах.

В 2019 году подписчики на личный блог звезды подняли тревогу. Актриса некоторое время не обновляла страницу в соцсети, и фанаты решили, что она смертельно больна. Мария успокоила поклонников и заверила, что жива-здорова, просто находилась на съемках на Украине, а по контракту ей запретили раскрывать подробности проекта.