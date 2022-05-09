Майлз Теллер
Несмотря на провал «Фантастической четверки», Майлз Теллер готов вернуться к супергеройскому кино
В этом фильме актер сыграл Мистера Фантастика.9 май 2022 13:36
Ветеран «Анатомии страсти» Джастин Чэмберс сыграет Марлона Брандо в мини-сериале «Предложение»
В касте также заняты Майлз Теллер, Мэттью Гуд и Джуно Темпл.10 июл 2021 15:31
Кристофер МакКуорри назвал «Топ Гана: Мэверик» лучшим фильмом, над которым ему доводилось работать
Он уже много раз посмотрел картину.27 апр 2021 15:44
Том Круз поблагодарил пилотов, помогавших ему готовиться к съемкам в «Топ Ган: Мэверик»
Долгожданный фильм после сдвига графиков выйдет лишь в июле следующего года.7 окт 2020 16:38
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