Кино Несмотря на провал «Фантастической четверки», Майлз Теллер готов вернуться к супергеройскому кино В этом фильме актер сыграл Мистера Фантастика. 9 май 2022 13:36

ТВ и сериалы Ветеран «Анатомии страсти» Джастин Чэмберс сыграет Марлона Брандо в мини-сериале «Предложение» В касте также заняты Майлз Теллер, Мэттью Гуд и Джуно Темпл. 10 июл 2021 15:31

Кино Кристофер МакКуорри назвал «Топ Гана: Мэверик» лучшим фильмом, над которым ему доводилось работать Он уже много раз посмотрел картину. 27 апр 2021 15:44