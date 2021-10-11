Михаил Гаврилов не сразу нашел свое призвание. До того как стать актером он пробовал сучиться на врача, служил в армии. Теперь жизненный опыт помогает ему справляться с разнохарактерными ролями, и режиссеры приглашают его в картины разных жанров.

Биография

Михаил родился 7 июля 1985 года в Тольятти, но его сознательное детство прошло в Пермском крае, куда семейство переехало, когда мальчику было 5 лет. Его отец был потомственным военным и настоял, чтобы сын занимался спортом: вольной борьбой, футболом, боксом. Но Миша много времени проводил в Набережных Челнах у бабушки, а та записала его в театральную студию.

Сам Гаврилова совершенно не представлял, чем хочет заниматься в жизни. В его краях для юношей выбор стоял между работой на металлургическом заводе и на железной дороге. Ни один из вариантов будущей звезде не нравился, и он поступил в медицинский колледж. Уже через год Михаил понял, что совершил ошибку, и забрал документы – за три месяца до призыва. Так будущий актер оказался в армии.

К концу положенного срока Михаил вспомнил о военных корнях и остался служить по контракту.

Он даже готовился поступать в военный вуз, но внезапно изменил свое решение и отправился в Москву, поступать в театральное училище.

Он с первой попытки поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина, где в 2012 году окончил курс Валентины Николаенко. Именно под ее руководством он понял, что актерство – его призвание и он нашел свое место в жизни. Позже Михаил полюбил готовить и теперь мечтает освоить еще одну профессию – ресторатора, но он не готов бросить лицедейство.

Личная жизнь и семья

Благодаря спортивным секциям, а после и физическим нагрузкам в армии Гаврилов обзавелся спортивной фигурой (рост – 184 см, вес – 80 кг), которая не могла не привлекать внимание женщин. Но актер предпочитает не рассказывать о победах на любовном фронте, кроме одной – отношениях с женой.

Михаил Гаврилов и Анна Носатова

Подобно большинству актерских пар, Михаил и Анна познакомились на съемочной площадке. Они играли влюбленных в триллере «Здесь кто-то есть». Молодые люди сразу почувствовали симпатию друг к другу, но Носатова была настроена против служебных романов. Они отработали проект и разъехались в разные стороны. Чтобы снова встретиться на площадке фильма «Здесь кто-то есть-2».

С каждым съемочным днем таяло предубеждение Анны против отношений во время работы. К концу съемок Гаврилов и Носатова уже встречались и решили вместе провести отпуск между проектами.

Молодые люди отправились в Доминикану, и там Михаил сделал возлюбленной предложение.

По возвращении в Москву актеры решили жить вместе и перебрались в Подмосковье: сначала арендовали коттедж, а позже и выкупили его. Они сыграли свадьбу незадолго до рождения своего первенца в 2012 году. Сына супруги назвали Андреем.

Фильмы и сериалы с Михаилом Гавриловым в главной роли

Кадр из сериала "Журавль в небе"

Творческий стаж Михаила насчитывает уже полсотни проектов. Свою дебютную роль актер сыграл в 2009 году в сериале «Возьми меня с собой – 2». А уже в следующем году получил первую главную роль в триллере «Здесь кто-то есть» о семье, переехавшей в новый дом, где происходят странные события. Картина получила признание зрителей, и вскоре молодой актер начал работу во второй части проекта – «Здесь кто-то есть. Искупление».

В следующие годы он сыграл немало ролей второго плана, пока в 2014 году не сыграл главных персонажей сразу в пяти проектах. Криминальная драма «Охота» с Павлом Трубинером и Анастасией Стежко, а также детективный сериал «Захват» с Владимиром Епифанцевым, Андреем Мерзликиным и Дмитрием Марьяновым сделали Михаилу имя.

Настоящая народная любовь пришла к актеру вместе с ролью Евгения Царева в спортивном сериале «Молодежка». Гаврилов сыграл центрального нападающего команды «Медведи», и его стали узнавать на улице, предложения о работе приходили одно за другим.

В 2018 году актер снялся сразу в трех украинских мелодрамах, и в каждой ему досталась главная роль. В «Ни слова о любви» Михаил закрутил роман с телеведущей Соней, в картине «У прошлого в долгу» его герой Кирилл выручает из сложной ситуации начинающую певицу, а в «Человеке без сердца» ему пришлось вжиться в образ обманутого мужа.

В 2019 году на экраны вышли семь проектов с участием Гаврилова, и в четырех он исполнил главные роли. Зрителям особенно запомнился исторический сериал «Крепостная» о девушке Катерине, преодолевающей препятствия ради собственной свободы. Михаил предстал перед зрителями в образе помещика Григория Червинского.

В марте 2020 года на телевидении Украины состоялась премьера мелодрамы «Мой милый найденыш», в которой персонаж Гаврилова помогает главной героине устроить судьбу подброшенного в машину младенца.

Продолжается работа над сериалом «Вампиры средней полосы», где партнерами Михаила на площадке стали Михаил Ефремов, Татьяна Догилева, Артём Ткаченко, Ольга Медынич.

Михаил Гаврилов и Елена Шилова

Кадр из сериала "У прошлого в долгу"

Карьера артиста, который так часто снимается в мелодрамах, не обошлась и без слухов о служебных романах. Пересуды начались после выхода на экраны фильма «У прошлого в долгу», где Михаил Гаврилов и Елена Шилова сыграли главные роли. По сюжету, герой Михаила безнадежно влюблен в одноклассницу и проносит свои чувства сквозь годы. Актеры так убедительно изобразили симпатию и страсть, что зрители поверили: чувства настоящие. Актер не стал комментировать слухи, позволив семейному статусу говорить за себя.

Инстаграм

Михаил Гаврилов не очень жалует социальные сети. У артиста есть свой аккаунт в Instagram, но он до сих пор не верифицирован. Да и новые фотографии на его странице появляются довольно редко. В аккаунте артиста можно увидеть кадры из фильмов с его участием, редкие новости о съемках и снимки, сделанные на отдыхе.