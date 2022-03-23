Михаил Литвин построил популярность своего блога на пранках и хулиганских розыгрышах. В интернете нашлось немало любителей подобного контента, и видео блогера собирают миллионы просмотров.

Биография и личная жизнь

Михаил родился 30 ноября 1999 года в Южно-Сахалинске. С детства мальчик увлекался спортом, и посещал различные секции. В школе из-за этого начала страдать учеба, но родители ничего не запрещали сыну, предоставив ему самому решать, чем заниматься в жизни. Вскоре после получения аттестата Литвин пересек страну и обосновался в столице.

Благодаря спортивной юности и привычке тренироваться Михаил в отличной форме и при росте 175 см весит 60 кг.

Сделав карьеру блогера, Литвин часто проводит время в праздности, но продолжает посещать спортзал, тщательно следит за внешностью, например, делает модные прически.

Скандальная слава блогера не отпугнула, а скорее привлекла к нему девушек. Сердце Михаила занято, но он тщательно скрывает от публики имя избранницы. Поклонникам остается только строит догадки, некоторые считают, что блогер встречается с бывшей участницей шоу «Холостяк» Снежаной Янченко. Но часть фанатов уверены, что Литвин нашел вторую половинку среди коллег, и ею стала блогер Алина Брагина.

Инстаграм и Тик ток

Михаил создал свой канал на хостинге YouTube в 2016 году (https://www.youtube.com/channel/UCy6p8krDY33mDRMt19YrlXg) и сразу же прославился роликами с жесткими розыгрышами прохожих. Сценарии всех роликов блогер придумывает сам. Чаще всего реализовывает идеи он тоже один, но иногда набирает помощников из своих подписчиков, объявляя набор через соцсети.

Не все розыгрыши проходят гладко и иногда предполагаемые жертвы пранка ловят Михаила, что называется «на горячем». Для зрителей YouTube-канала Литвина нет большой разницы, кто над кем расправляется, и ролики, в которых блогера бьют сообразительные объекты розыгрыша популярны не меньше, чем удавшиеся пранки.

Съемки у одного из столичных бизнес-центров закончились для Михаила двумя сутками в изоляторе, когда охранник нашел у него в багажнике связанную девушку со следами крови на теле и одежде. Полиция в конце концом во всем разобралась, в число подписчиков Литвина резко выросло.

К июлю 2020 года аудитория блогера на YouTube составляла 4,43 миллиона человек.

Михаил ведет свою страницу и в Instagram (https://www.instagram.com/mikhail_litvin/?hl=ru), где у него 10,7 миллиона подписчиков. Блогер публикует там новые ролики, и аудитория постоянно растет. Кроме розыгрышей, блогер проводит прямые эфиры, чтобы пообщаться в поклонниками. Иногда он отвечает на их вопросы, иногда делится секретами своего успеха. Так, звезда интернета предупреждает своих возможных последователей и подражателей, что многие видео приходится записывать с риском для здоровья, а то и жизни.

Недавно Литвин зарегистрировался в TikTok, начав публиковать там короткие зарисовки на тему розыгрышей. На него уже подписались 72,9 тысячи человек.

Михаил общается и с другими блогерами. В 2019 году он стал гостем Agent Show, которое ведет Настя Ивлеева.

Они шутили и обсуждали провокационные вопросы, и в итоге Михаил признался, что в его стоп-листе по сотрудничеству находится Гусейн Гасанов. С ним блогер не хотел бы делать совместные проекты.

Сколько зарабатывает Михаил Литвин

Популярность блогов Литвина приносит ему неплохой доход. Эксперты подсчитали, что только на просмотрах авторского контента блогер заработал примерно 200 тысяч долларов. У него множество контрактов на рекламу, причем самых разных товаров: от одежды до Банков и от развлекательных заведений до бизнес-форумов. Недавно Михаил похвастался дорогой покупкой из автосалона.