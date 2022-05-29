Кино Даниэль Брюль и Маколей Калкин сыграют в пандемийном триллере «Вирус для богатых» Это новый проект режиссера, снявшего «Платформу». 29 май 2022 11:19

Кино Барри Кеоган и звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди сыграют с Розамунд Пайк в фильме «Солтбёрн» Снимет фильм создательница «Девушки, подающей надежды». 15 май 2022 12:43

Кино Кто озвучивает сериал «Мейр из Исттауна» на русском? Этот многосерийный проект изначально ориентирован на западных зрителей. 1 ноя 2021 11:44