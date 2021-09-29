Сергей Детков мечтал о карьере футболиста, а не комика, но жизнь распорядилась иначе. Юморист иногда еще вспоминает о неудаче в спорте, но его проекты так успешны, что Сергей вряд ли сильно жалеет о смене деятельности.

Биография и личная жизнь

Сергей родился 16 апреля 1992 года в Запорожье, где провел все детство, а позже переехал в Киев. В школе Детков был не самым популярным ребенком. Ему приходилось терпеть насмешки сверстников, что сделало его характер более жестким и позволило разрастись комплексам. Масла в огонь обид подлил отказ тренера принять его в футбольную команду.

Будущий комик успешно отучился в школе и университете и получил диплом инженера-электрика. Сергей ни дня не отработал по специальности, потому что к выпуску уже всерьез увлекся юмором. Все началось со студенческой команды КВН, но позже юморист решил, что хочет выступать один.

В 2013 году Детков попробовал свои силы в шоу «Рассмеши комика», но не сумел обойти других участников. Он забрал скромный выигрыш и начал совершенствовать свое мастерство: писать шутки, читать их в украинских клубах, править то, что не получилось, и снова писать. Он вернулся в «Рассмеши комика» в 2016 году и получил главный приз, около двух тысяч долларов.

Эта победа его вдохновила, и Сергей решил пойти дальше: он поехал в Москву на проект «Открытый микрофон». В этом шоу он не стал победителем, но сдружился с другими участниками и позже стал одним из постоянных гостей в Stand Up на телеканале ТНТ.

В начале 2019 года Детков вместе со знакомыми юмористами, среди которых были Артем Винокур, Павел Дедищев, создал юмористический YouTube-канал LABELCOM. Теперь именно там можно увидеть шоу «Что было дальше?», «Созвон», «Кто здесь комик», в которых участвуют звезды. В конце того же года Сергей побывал в студии «Вечернего Урганта».

Детков продолжает вести юмористические шоу в сети и ездит по городам России с концертами вместе с коллегами Стасом Старовойтовым, Тимуром Каргиновым, Виктором Комаровым. Кроме того, комик ведет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/sergii_detkov), на которой показывает детские фотографии, кадры своих выступлений, публикует новости о YouTube-шоу и впечатления о путешествиях.

Сергей рассказывает о своей личной жизни в монологах, которые читает со сцены. Он признавался, что его самый большой страх одиночество, но пока артист не может уйти от него. Он плотно занимается карьерой и готов подождать с отношениями, главное чтобы ему встретилась добрая и честная девушка. В начале 2020 года появились слухи, что у комика роман с певицей Катей Кищук, но ни один из артистов не подтвердил их официально. Позже появились сообщения, что Катя всерьез увлеклась британским рэпером Slowthai.

Как Сергей Детков потерял руку

Комик большое внимание в своих выступлениях уделяет своей отсутствующей руке: у него отсутствует левое предплечье. Его особенность видна сразу, и артист научился не только легко отвечать на неудобные вопросы, но и обыгрывать всю внешность в монологах. Для незнакомцев Сергей придумывает различные варианты ответа на вопрос, что случилось в его рукой. В топе самых смешных история про участие в команде серферов и нападение акулы. Иногда Детков рассказывает о несчастном случае на лесопилке, иногда говорит, что рука ему просто надоела. Однажды комик попросил зрителей позвонить ему на телефон, зажатый в левой руке: Сергей пожаловался, что отстегнул конечность и забыл, куда положил.

Реальная причина особенности Деткова - врожденный дефект, то есть он появился на свет уже без одной руки.

Сергей Детков и Олег Майами

Сергей давно привык к черствости некоторых людей и относится к этому снисходительно. Но иногда его по-настоящему расстраивают выпады в его адрес из-за физической особенности.

Так случилось во время съемки очередного выпуска шоу «Что было дальше?»

Гостем проекта стал певец Олег Майами, который с самого начала задал неверный тон общению. Во время приветствия Олег попытался пошутить, подав Сергею и вторую руку, чтобы поздороваться. Во время шоу Майами воскликнул: «Кто сюда инвалида пустил?» и это спровоцировало скандал. Детков позже признался, что пришлось вырезать этот момент из шоу.