Оливия Уайлд отрицает, что Шайа ЛаБаф покинул фильм «Не волнуйся, солнышко» по своей воле

Режиссер настаивает на том, что она лично уволила актера, хотя у него есть переписки, доказывающие обратное.

9 сен 2022 22:59