Все новости Шайа ЛаБаф

Шайа ЛаБаф

Кино
Оливия Уайлд отрицает, что Шайа ЛаБаф покинул фильм «Не волнуйся, солнышко» по своей воле
Режиссер настаивает на том, что она лично уволила актера, хотя у него есть переписки, доказывающие обратное.
Кино
Звезда «Стрелы» Колтон Хейнс попросился на роль Айсмена в ребуте «Людей Икс» от Marvel
Несмотря на то, что ребут известной франшизы обсуждается только на уровне слухов, актеры уже выражают заинтересованность в проекте.
Кино
Слухи: Шайя ЛаБаф может сыграть Айсмена в новых «Людях Икс» Marvel
Фанаты с нетерпением ждут перезагрузку франшизы о команде мутантов.
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