Шайа ЛаБаф
Оливия Уайлд отрицает, что Шайа ЛаБаф покинул фильм «Не волнуйся, солнышко» по своей воле
Режиссер настаивает на том, что она лично уволила актера, хотя у него есть переписки, доказывающие обратное.9 сен 2022 22:59
Звезда «Стрелы» Колтон Хейнс попросился на роль Айсмена в ребуте «Людей Икс» от Marvel
Несмотря на то, что ребут известной франшизы обсуждается только на уровне слухов, актеры уже выражают заинтересованность в проекте.13 авг 2020 14:03
Слухи: Шайя ЛаБаф может сыграть Айсмена в новых «Людях Икс» Marvel
Фанаты с нетерпением ждут перезагрузку франшизы о команде мутантов.11 авг 2020 09:03
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