Светлане Смирновой-Марцинкевич не всегда везло на главные роли и громкие проекты. Ей даже приходилось подрабатывать организатором детских праздников и фотографом. Популярность нагнала актрису буквально в одночасье, и теперь у нее плотный рабочий график.

Биография и личная жизнь

Светлана появилась на свет 2 апреля 1987 года в семье потомственных театралов. Семья будущей звезды жила в Казани, но, побывав на экскурсии в Санкт-Петербурге, Светлана влюбилась в северную столицу и мечтала жить там.

Отец будущей актрисы работал главным администратором местного ТЮЗа, а мама ставила спектакли и были ведущей актрисой частного театра «Автограф». Все родственники Смирновой были так или иначе связаны с театром, и даже старшая сестра Олеся мечтала блистать на сцене. Было естественно, что Светлана тоже пойдет в семейную профессию.

После десятого класса будущая актриса решила попробовать свои силы на вступительных экзаменах в петербургскую академию театрального искусства.

Светлана прошла с первого раза, но без аттестата ее не зачислили и отправили домой доучиваться.

На следующий год она поступила на курс Семена Спивака, и в 2009 году успешно его закончила. Актриса добавила к фамилии отца мамину, чтобы режиссеры и зрители отличали ее от возможных тезок. Начинающая актриса нашла работу в Молодежном театре на Фонтанке.

Светлана Смирнова-Марцинкевич и сын Георгий Нанава

Светлана заметила Руслана Нанаву во время учебы в вузе. Парень ей так понравился, что будущая звезда принялась настойчиво добиваться его внимания. Молодой человек наконец обратил на Светлану свою симпатию, и молодые люди начали встречаться. Будущая актриса жила в общежитии со строгими правилами и, чтобы не разлучаться с избранником, переехала жить к нему.

Молодые люди были так увлечены друг другом, что почти забросили учебу. Руслан не закончил вуз, но мама Светланы забрала его в Казать, где преподавала в театральном училище. так влюбленных разлучили на время учебы. Разлука продлилась, когда Руслан ушел в армию по призыву.

Они вновь встретились и поняли, что чувства никуда не делись. Светлана и Руслан поженились через 7 лет после знакомства, в 2012 году. Регистрация брака прошла в Петербурге, а вот свадьбу вместе с родными и близкими друзьями отмечали в Таиланде.

Весной 2013 года у пары родился первенец, и Светлана заявила, что хочет большую семью. Сына назвали Георгий.

Супруги переехали в собственную квартиру. Актриса в свободное время пишет картины и исполняет собственные песни. Она не занимается спортом, иногда практикует йогу, но благодаря плотному графику остается в форме и без тренировок: при росте 170 см она весит 52 кг.

Фильмы и сериалы со Светланой Смирновой-Марцинкевич в главной роли

Кадр из фильма "Чистая психология"

В творческой копилке актрисы уже 50 проектов, и она на намерена останавливаться.

На третьем курсе академии Светлана попробовала свои силы в кино в эпизоде сериала «Всегда говори «всегда». Ей так понравился процесс рождения нового фильма, что артистка впредь не отказывалась даже от самых маленьких ролей.

Ее первый значимый проект состоялся в 2009 году, когда молодую актрису утвердили на роль секретаря в сыскном агентстве «Сова» в картине «Еще не вечер». Ее героиня Варя не только принимала сообщения, но и помогала коллегам в запутанных делах.

В картине «В субботу» она исполнила роль не первого плана, но за блестящую игру была удостоена специального приза ювелирного дома Carrera y Carrera. Светлана предстала перед зрителями в образе Веры, жительницы Припяти, которая узнает о катастрофе на АЭС и вместе с другом решает бежать из города.

Благодаря этой картине режиссер Александр Котт пригласил ее в новый проект «Обратная сторона Луны», где она и Павел Деревянко сыграли главные роли. Картина вышла на экраны в 2012 году, как и «Дорога в пустоту», в которой Смирнова тоже исполнила главную роль. Зрители очень хорошо приняли оба фильма, и для первой ленты в 2015 году было снято продолжение.

В 2013 году Светлана работала в картинах «С чистого листа», «Третья мировая». В 2016 зрители увидели актрису в криминальном боевике «Беги!» вместе с Павлом Прилучным, комедии «Жених» со Сергеем Светлаковым и Филиппом Рейнхардтом.

В медицинской драме «Знахарь» артистка предстала в образе сельского фельдшера Татьяны, которая помогла потерявшему память герою Даниила Страхова адаптироваться в селе. В том же 2018 году вышел детектив «Расплата», где партнером Светланы по кадру стал Кирилл Кяро.

В 2019 году закончились съемки восьми проектов с участием Смирновой- Марцинкевич, в двух она исполнила главные роли: психолога Елены в «Чистой психологии» и дизайнера Насти в «Городе невест». Продолжается работа еще над несколькими фильмами, в которых сыграла Светлана. Среди них криминальная драма «Сержант» и детектив «Казанова».

Инстаграм

Светлана Смирнова-Марцинкевич активный пользователь соцсетей. Ее страница в Instagram (https://www.instagram.com/stixia/) часто пополняется новые фотографиями и видео. Актриса старается делиться с поклонниками позитивом: в ее аккаунте много забавных роликов и снимков со съемочной площадки и из реальной жизни. Она публикует фотографии с друзьями и коллегами, иногда делится семейными кадрами.