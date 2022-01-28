Все новости The Weeknd

The Weeknd

Звезды
В новой возлюбленной Брэда Питта признали Леди Гагу – актера призвали одуматься
Пользователи сети считают, что Джоли была лучше.
Дети
Дети Анджелины Джоли стыдятся новых отношений мамы с молодым возлюбленным
Наследники хотят, чтобы мама встречалась с ровесником.
Звезды
Анджелина Джоли впервые ответила на слухи о романе с The Weeknd
Актриса дает расплывчатые ответы, когда речь заходит об исполнителе.
Звезды
Анджелину Джоли заподозрили в воссоединении с бывшим мужем
Джоли ходит в гости к бывшему супругу с бутылкой вина.
Звезды
The Weeknd объявил о бессрочном бойкоте музыкальной премии «Грэмми»
Артист решил не отказываться от своих обвинений в коррупции.
Звезды
Зейн Малик обрушился с критикой на премию «Грэмми»
Бывший солист One Direction предложил подкупить жюри.
Звезды
«Я люблю тебя»: Белла Хадид сделала новые тату «со смыслом» на арабском языке
Фанаты подозревают, что все это для любимого человека.
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