Звезды В новой возлюбленной Брэда Питта признали Леди Гагу – актера призвали одуматься Пользователи сети считают, что Джоли была лучше. 28 янв 2022 09:51

Дети Дети Анджелины Джоли стыдятся новых отношений мамы с молодым возлюбленным Наследники хотят, чтобы мама встречалась с ровесником. 24 янв 2022 13:51

Звезды Анджелина Джоли впервые ответила на слухи о романе с The Weeknd Актриса дает расплывчатые ответы, когда речь заходит об исполнителе. 27 окт 2021 15:36

Звезды Анджелину Джоли заподозрили в воссоединении с бывшим мужем Джоли ходит в гости к бывшему супругу с бутылкой вина. 13 окт 2021 11:24

Звезды The Weeknd объявил о бессрочном бойкоте музыкальной премии «Грэмми» Артист решил не отказываться от своих обвинений в коррупции. 12 мар 2021 12:05

Звезды Зейн Малик обрушился с критикой на премию «Грэмми» Бывший солист One Direction предложил подкупить жюри. 10 мар 2021 10:49