Влад Бумага — белорусский блогер, обладатель бриллиантовой кнопки YouTube. Его аудитория так велика, что в 2020 году Forbes отобрал его в сотню самых перспективных россиян младше 30 лет. Да, Влад не вошел в финальный список из 30 фамилий, но это совсем не убавило ему популярности.

Биография и личная жизнь

Влад родился 5 июня 1996 года в Минске. Его родители были далекими от блогинга людьми: мама учила младшеклассников, а отец работал инженером-строителем. С малых лет будущая звезда мечтал сменить фамилию Бумага на что-то более звучное, потому что стеснялся ее. Но когда достаточно повзрослел, чтобы это сделать, фамилия Влада уже стала очень известна и начала приносить ему доход.

В школьные годы мальчик увлекался музыкой и танцами, до 16 лет всерьез занимался хоккеем. Он был нападающим минского клуба «Динамо» и мог бы сделать карьеру в спорте, но после травмы хоккей пришлось оставить. Артистичная натура все сильнее давала себя знать, и Влад нашел занятие, в которое мог вложить энергию, которую теперь не мог отдавать хоккею, - блогинг.

В 2014 году, когда Владу исполнилось 18 лет, он зарегистрировал свой YouTube-канал под названием «А4», обыграв нелюбимую когда-то фамилию. С того же времени он вел и свою страницу в Instagram.

Свадьба Юли Годуновой и Влада Бумаги

Известность к блогеру пришла не сразу, но число подписчиков уверенно росло, а с ним и популярность у противоположного пола. О ранних романах Влада мало что известно, самыми громкими его отношениями стал роман с коллегой Юлией Годуновой. Молодые люди познакомились и подружились на ниве блогерства, встретившись в общей компании. Они оба ощутили симпатию друг к другу, но общались только по-дружески, пока однажды в марте 2017 года не попали в квест-клуб.

Некоторые испытания были довольно страшными, и Юля невольно искала защиты у мужчины, прижимаясь к Владу.

Та история дала начало их новым отношениям, которые они не стали скрывать от друзей и поклонников. Молодые люди купили общую квартиру в центре Минска, сделали ремонт по собственному вкусу и готовятся к свадьбе.

О том, что блогеры готовы оформить свои отношения, заговорили еще в 2019 году. Поводом стало видео Юли из свадебного салона, в котором она примеряла белоснежное платье. Поклонники не нашли в ролике рекламных меток и решили, что блогер готовится к собственному торжеству. К тому же сама Юля подписала под видео, что это начало «волшебных дней». Весной 2020 слухи возобновились с новой силой, но сами знаменитости так и не сделали официальных заявлений о том, что готовы официально стать мужем и женой.

Влад Бумага и Катя Адушкина

Среди творческих проектов Влада был и тандем с блогером Катей Адушкиной. В 2019 году они вместе записали песню «Огонь». Несмотря на то, что Бумага уже состоял в отношениях, в сети появились сообщения, что сотрудничество Кати и Влада привело к роману. Блогеры разумно воздержались от комментариев, и слухи затихли сами собой.

Канал на Ютуб, Инстаграм

На своей странице в Instagram Влад чаще всего публикует личные фотографии: архивные снимки, фото со своей возлюбленной. Он часто делится с подписчиками впечатлениями о путешествиях и анонсами новых проектов и роликов. На аккаунт Бумаги (https://www.instagram.com/a4omg/) подписаны 5,8 миллиона человек.

YouTube-канал Влада (https://www.youtube.com/c/A4a4a4a4/) на конец июля 2020 года собрал 20,9 миллиона подписчиков.

На видеохостинге можно найти как ролики «Детские фото», «Что в моей сумке», с которых Бумага начинал, так и челленджи, которые и принесли ему популярность. За время существования YouTube-канала блогер выполнял всевозможные задания: красил волосы в зеленый цвет, выпивал на скорость 5 литров воды, оплачивал незнакомцам проезд в общественном транспорте.

Одними из самых популярных роликов Влада стали Ice Bucket Challenge, по условиям которого молодой блогер обливался ледяной водой, и пародия на клип «Тает лед» группы «Грибы». По сюжету собственной песни, Влад пытался спрятаться от работников военкомата. Клип Бумаги набрал почти 40 миллионов просмотров. Сольную карьеру Бумага развивает с 2017 года. На его счету синглы «Пять минут назад», «Батя», «Огонь», «Каспер Бой», «Офишлбывший», «Песня про осень».

В феврале 2020 года Влад Бумага побывал в студии шоу «Вечерний Ургант», где ведущий пытался разгадать секрет популярности блогера.

Сколько зарабатывает Влад Бумага

Блогера с такой огромной аудиторией не могли не заметить рекламодатели. На странице Влада в Instagram и его роликах периодически появляются различные бренды. Кроме того, Бумага снимается и в прямой рекламе. Недавно он вместе с актрисой Анастасией Уколовой появился в рекламе средства от прыщей Garnier.

По мнению основателя MediaCube Production Михаила Быченка, доходы инфлюенсера уровня Влада Бумаги колеблются от 10 до 100 тысяч долларов в месяц.