Владимира Епифанцева называют самым эпатажным актером российского кино. Необычное восприятие действительности сложилось у него еще в молодости, и оно же отражается в его актерской и режиссерской работе.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Владимир Епифанцев родился 8 сентября 1971 года в творческой семье в Москве. Отцом будущей звезды был известный советский актер театра и кино Георгий Епифанцев. Мать, Татьяна Епифанцева хотя и была по образованию экономистом, более известна своим творчеством. Она переучилась на художественную специальность и работала в театрах. Конечной точкой ее театральной карьеры стала должность помощника режиссера в театре «Альбом».

Отец с малых лет брал Володю с собой в театр, где мальчика уже с пяти лет начали привлекать к постановкам. Уже тогда мальчик загорелся идеей сделать актерство своей профессией.

Но за стенами театра Володя рос хулиганом и бунтарем, и когда подрос, решил отдать хотя бы часть своей энергии спорту, чтобы не попасть в неприятности.

Сразу после школы осуществить мечту не удалось, будущий актер провел два года, работая на заводе. По словам самого актера, от армии он «откупился». Когда же он подал документы в студию МХАТ, то получил отказ: руководство помнило новаторские идеи его отца и не хотело видеть в стенах МХАТа их продолжение. И только после долгих мытарств в 1990 году ему повезло поступить в Щукинское училище на курс к Владимиру Иванову.

Владимир и здесь не мог оставаться в рамках традиций и правил, он постоянно экспериментировал и нарушал каноны, установленные на большой сцене. Парня хотели даже отчислить, но его спас руководитель курса. Несмотря на скандальную известность в стенах училища Епифанцев считался лучшим студентом.

Получив диплом, молодой актер поступил на режиссерский курс Петра Фоменко в ГИТИС. Вскоре Владимир создал собственный проект «Прок театр», где ставил классические пьесы в новом свете.

Главные роли Владимира Епифанцева в фильмах и сериалах

Кадр из фильма "Спарта"

Дебютом Епифанцева в кино стала роль в андеграундном фильме «Зеленый слоник» режиссера Светланы Басковой. В то же время Владимир больше появляется на телевидении в роли ведущего телешоу «Дрема», «Культиватор», «Музобоз». Это приносит ему популярность, и режиссеры приглашают его в свои картины.

Правда, его все больше зовут на роли бандитов или следователей, военных. Это способствует и атлетическое сложение Владимира, который пронес любовь к спорту из юности во взрослую жизнь. В таком амплуа артист появился в картинах «Граница. Таежный роман», «Антикиллер-2», «Покушение», «Ой, мороз, мороз», «Двое из ларца», «Живой», «Мой генерал».

Настоящая актерская известность пришла к актеру после роли Вадима Упорова в картине «Фартовый». Потом были «Желтый дракон», «Непобедимый», «Банды», «Побег из тюрьмы», «Смертельная схватка», «Лютый».

Личная жизнь, семья, жена и дети

Владимир был женат дважды. Его первый брак с сокурсницей Юлией Стебуновой продлился три года и распался, по признанию актера, из-за юношеского максимализма.

Второй женой артиста стала актриса Анастасия Веденская, в которую Владимир влюбился с первого взгляда. Они встретились в 2003 году, когда Настя подавала документы в театральное училище, а Владимир сидел в приемной комиссии. Их роман развивался стремительно, но Анастасия не видела в Епифанцеве примерного семьянина. И только будучи на седьмом месяце беременности Анастасия согласилась пойти в ЗАГС и расписаться.

В браке у Епифанцевых с разницей в четыре года родились двое сыновей Орфей и Гордей. Крестным отцом мальчиков стал актер и литератор Иван Охлобыстин.

Владимир неоднократно признавался в интервью, что стал настоящим подкаблучником и готов на все ради супруги.

Кстати, имя младшему внуку дала Татьяна Епифанцева. Невестка была против, но Владимиру имя понравилось, и мальчика даже крестили именем Ор, а не Лев, как планировалось. Татьяна Васильевна всегда старается быть ближе к семье, после смерти мужа и старшего сына еще больше ценя близких. Она признается, что ей стыдно видеть сына в роли качков и бандитов, в такие моменты она всегда смотрит только на глаза своего сына.

В 2016 году появились слухи о том, что Епифанцевы неверны друг другу. Анастасии приписывали роман с участником «Танцев со звездами» Дмитрием Ташкиным. Владимира подозревали в связи с его 24-летней помощницей Юлией Семеновой и Анной Цукановой-Котт. Анастасия призналась, что они с мужем уже год не живут вместе, а позже пара подала на развод.

Сыновья остались жить с матерью, и Владимир видит их редко. Анастасия заявила, что в его однокомнатной квартире детям находится вредно, потому что артист часто устраивает шумные вечеринки.

Инстаграм

Актер, подобно многим знаменитостям, открыл свою жизнь для поклонников и ведет свою страницу в Instagram. Епифанцев рассказывает о творческих моментах, показывая встречи в коллегами и друзьями.

Владимир гордится своим телом и признается, что хорошая форма ему нужна для того, чтобы и дальше получать роли. На своей странице в соцсети он много рассказывает о здоровом питании и своих тренировках. И даже показывает, какие рекорды устанавливает в тренажерном зале с тяжелыми весами.