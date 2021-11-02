Зейн Малик
Штраф и испытательный срок: обвиненный в домашнем насилии Зейн Малик признал свою вину
Артист в течение года не должен совершать новые преступления, чтобы не попасть за решетку.2 ноя 2021 09:17
Домашнее насилие: воспитывающие годовалую дочь Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались
Муж известной модели поднял руку на ее мать.29 окт 2021 15:01
Кто пел на русском в фильме Гая Ричи «Аладдин» 2019?
Многие зрители, смотревшие фильм «Аладдин» в русском переводе, интересовались, кто же исполнил женскую партию в песне A Whole New World.15 окт 2021 16:23
Зейн Малик обрушился с критикой на премию «Грэмми»
Бывший солист One Direction предложил подкупить жюри.10 мар 2021 10:49
Джиджи Хадид поделилась новым фото подросшей дочери от Зейна Малика
Девочка родилась в сентябре прошлого года.5 мар 2021 12:15
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