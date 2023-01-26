Анна Десятникова

Однажды холодным декабрьским утром я зашла в редакцию одного из федеральных каналов выпить кофе со старой знакомой, а в итоге осталась там навсегда. Уже 6 лет не представляю свою жизнь без телевидения и с уверенностью могу сказать – нельзя просто ходить на работу в то или иное СМИ. Это безусловная и ежедневная любовь, интерес и привязанность к тому, что делаешь!