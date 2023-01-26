Анна Десятникова

Однажды холодным декабрьским утром я зашла в редакцию одного из федеральных каналов выпить кофе со старой знакомой, а в итоге осталась там навсегда. Уже 6 лет не представляю свою жизнь без телевидения и с уверенностью могу сказать – нельзя просто ходить на работу в то или иное СМИ. Это безусловная и ежедневная любовь, интерес и привязанность к тому, что делаешь!
Платить за «коммуналку» больше не придется: юрист все объяснил
Космические цифры в платежке — не приговор.26 янв 2023 11:00
«Нужно готовиться»: россиян предупредили о небывалых переменах погоды
Сюрпризы могут быть и неприятными.17 янв 2023 17:30
Врачи не утаили правду о популярном напитке: не зря его скоро запретят
Опасность таилась там, где никто не ждал.13 янв 2023 10:10
Это «красные флаги» опасной болезни: вы худеете без диеты неспроста
Такое состояние требует скорейшего вмешательства врачей.13 янв 2023 09:50
«Нет никаких шансов»: россиянам «закрыли» дорогу в американскую страну
Туристов из России там не дождутся.12 янв 2023 14:00
Всплыла правда о вспышках на Солнце: вот в чем все заблуждались
Космическому явлению слишком много приписывают.12 янв 2023 07:45
«Мурашки» по ночам появляются неспроста: вот почему немеют руки и ноги
Лечение есть.11 янв 2023 12:30
Они приводят к смерти: всплыла большая ложь о соках без сахара
Любители этих напитков могут столкнуться со страшным недугом.11 янв 2023 09:45
Рост станет заметен: вот что будет с ценами на продукты в ближайшее время
Экономист озвучил свой прогноз.10 янв 2023 18:00
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозговОбщество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условияхОбщество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплоеОбщество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тениОбщество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносятОбщество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно домаОбщество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутсяОбщество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повараОбщество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуруОбщество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистотыОбщество, 3 окт 2023 12:00
Сюжеты
Категории