Лада Гильмуллина

Журналист-копирайтер.
Увлекаюсь историей и литературой. Пишу рассказы в жанре научной фантастики, фэнтези и мистики.
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Готовится проще простого.12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Знаменитое российское лакомство покорит всю семью.12 окт 2023 19:04
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Большинство из них стоят копейки.12 окт 2023 16:04
Не только кабачковая и баклажанная: эта икра точно не застоится в кладовке
Ее готовят из свежих опят.4 окт 2023 08:45
Узкий и длинный дачный участок — не проблема: главное, правильно все распланировать
Сад получится просто загляденье.4 окт 2023 07:45
Легендарная Софи Лорен нашла личный источник молодости: он доступен любому
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Без этой процедуры травянистые пионы на зиму не укрывают: иначе не переживут холода
Опытные садоводы всегда помнят такой нюанс.3 окт 2023 10:45
На эти рабочие места берут даже пенсионеров: такие специалисты сейчас в цене
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Эти цветы точно не уживутся в одной вазе: букет увянет за считаные часы
Стоит запомнить нежелательные сочетания растений.3 окт 2023 09:45
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Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условияхОбщество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплоеОбщество, 12 окт 2023 16:24
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