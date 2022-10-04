Сергей Голов
Профессиональный журналист, разбираюсь в тематиках: спорт, автомобили, техника. Также люблю писать интересные истории о бизнесменах, успешных людях. Люблю путешествовать, увлекаюсь вейкбордом, сапсерфингом и футболом.
Немецкий футболист врезался в стену и потерял сознание
В одной из низших футбольных лиг Германии игрок получил необычную травму.4 окт 2022 10:36
Производитель видеокарт Nvidia уходит с российского рынка
Крупнейший в мире производитель видеокарт Nvidia решил покинуть российский рынок. Компания уже остановила продажи в РФ.4 окт 2022 10:28
Первый в мире «резиновый» компьютер создали в США
Блоки из серебра и резины способны выполнять простейшие математические операции. Новинка может стать следующим шагом в робототехнике.4 окт 2022 10:17
Итальянскую «Аталанту» обязали выплатить «Локомотиву» 6 млн евро
Международная федерация футбола (FIFA) поддержала требования московского «Локомотива» в споре с итальянской «Аталантой» из-за трансфера полузащитника Алексея Миранчука.4 окт 2022 10:06
Какие изменения в ОСАГО вступили в силу с октября
Четыре важных изменения в ОСАГО вступили в силу с 1 октября.3 окт 2022 19:37
Россиянам пообещали индексацию пенсий до рекордного уровня
В грядущем году российских пенсионеров ждет рекордное повышение пенсий.2 окт 2022 10:17
Как получить политическое убежище в Германии
Процедура оформления убежища в ФРГ потребует временных затрат. Но в случае успеха соискатель получит право на проживание, трудоустройство, а также компенсацию аренды жилья и выплату в размере 250–300 евро.1 окт 2022 16:48
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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозговОбщество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условияхОбщество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплоеОбщество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тениОбщество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносятОбщество, 4 окт 2023 09:30
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Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно домаОбщество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутсяОбщество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повараОбщество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуруОбщество, 3 окт 2023 12:15
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