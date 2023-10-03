Вика Павлова

Я пишу со школы: для классной стенгазеты, районной многотиражки, всесоюзной «Пионерской правды». Так что выбор профессии очевиден.

Свой путь в журналистике я начинала в службе информации радиостанции и параллельно училась на журфаке. Затем была работа в экономико-правовом издании, городской ежедневной газете, информагентстве, Интернет-СМИ.

Все это время я занималась остросоциальной проблематикой, но всегда хотела работать с позитивными информационными поводами. И такая возможность представилась.